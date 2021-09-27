【高盛推介】吉利受壓急跌 創3個月新低
2021年09月27日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車自月初見高位29.25港元後連日受壓，於3周內累計跌約25%。周一(27日)輕微高開後跌幅擴大，低見21.05元，為3個月低位。最新報21.7元，跌約5.7%。
有報道引述吉利董事長李書福表示，指吉利正籌備製造手機項目，並已開始業內尋覓人才及將在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設置辦公地點。據中汽協最新整理數據顯示，上月汽車商品進口金額達66.4億美元，按年跌6.6%。汽車商品出口金額達103.1億美元，按年升61.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署認購證，上周四(23日)及上周五(24日)共錄得約550萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至20元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價22至27元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的吉利購證(20461)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值吉利購證(18008)。牛證方面的近牛選擇可留意吉利牛證(68830)，與現價有約2元收回距離。遠牛選擇可留意吉利牛證(68007)，與現價有約3元收回距離。
吉利購證20461，行使價25.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、行使價22至27元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
吉利購證18008，行使價27.55元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.9倍，價外、低面值。
吉利牛證68830，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利牛證68007，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡，可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨吉利沽證(24523)。
吉利沽證24523，行使價22.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。
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