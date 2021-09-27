周樂樂：市場關注綠色能源與環保方向

中秋節後三個交易日，雖然市場情緒有所好轉，但行業分化仍明顯。其中，科創50、創業板與中小100收漲，其他指數均收跌。申万一級行業中，13行業漲15個行業下跌。最強的前三行業是公用事業、房地產和國防軍工，最弱前三行業是化工、有色金屬和鋼鐵。數據上看，資金重新回科創類中小盤，流出傳統大市值藍籌。其中，能耗雙控制度推出，刺激資金大量流入防守性好的環保、電力等板塊，拋售漲幅過高的資源、化工等原材料股。

國內消息方面，能耗雙控與恒大事件仍是影響市場走勢重要因素。各省市陸續發布執行能源消費強度與總量雙控制度，尤其針對化工、水泥建材、金屬冶煉、機械設備製造、印染等高耗能、高污染的行業限產限電。認為國內推行該政策的目標，主要是產業升級，淘汰落後產能；能源結構調整，發展綠色能源；避免疫情之後，國內製造業產能過剩；為原材料價格過快上漲降溫等。

從市場趨勢來看，高耗能與高污染的行業早前因為漲價驅動的邏輯漲了一大波，目前在限電限產政策打壓下，將出現下跌調整的可能較大，尤其要避免沒有堅實的成長邏輯行業。未來的投資方向繼續聚焦新能源、新能源汽車等行業。同時，關注受益於環保政策趨嚴的污水處理、垃圾處理等環保類企業，這行業的核心企業也受益於碳排放交易推廣，盈利能力有望提升。另外，有消息傳國家給各省市下達接手恒大集團當地業務的指導意見，預計出於金融與經濟維穩的考慮，央企、國企或大地產集團將參與重組恒大集團，防止恒大債務問題影響相關行業與企業。這有利於消除市場對中國「雷曼時刻」的疑慮，恢復市場對中國資產的信心。

海外消息方面，美聯儲主席鮑威爾於9月22日表示，美聯儲可能最早在11月份政策會議上宣布縮減購債。同時，不排除等待更長時間再啟動的可能性，也表示在結束縮減前不會加息。認為美聯儲的態度相對溫和，這是市場並沒有過度反應的原因，同時，美聯儲敢於縮減QE，說明美國經濟將可能好轉，也說明其對即將推行3.5萬億美元基建投資法案能拉動經濟充滿信心，這信號增強了市場對美國經濟前景的信心，有助於美股市場走穩。

綜合來看，隨着恒大事件衝擊下降與外圍市場走穩，A股大概率企穩，但目前整體行情走強概率仍不高，以結構性行情為主。能耗雙控政策給市場指明綠色能源與環保的投資方向，可以深挖相關細分板塊與個股的投資機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂