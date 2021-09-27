滙豐提升業務管理API平台　助中小企加速數碼轉型

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍(右二)與四位創科合作夥伴：ShipAny 聯合創辦人張立志 (左一)、友貨運控股有限公司(FreightAmigo)首席運營總監謝凱澄(左二)、聯易融國際業務主管李肇華(中)，及 Sanuker Inc.聯合創辦人及行政總裁鄒卓君(右一)。

滙豐表示，為旗下業務管理API平台「滙豐智滙」新增一系列應用程式，供所有滙豐商務「網上理財」用戶免費使用，連接實時銀行戶口數據及多個第三方商業應用程式和工具，助企業簡化日常營運。該行超過85%的滙豐香港商業客戶已採用數碼渠道進行日常理財。

該行為平台新增「市場脈搏(Market Pulse)」功能，透過大數據分析，把消費和交易數據加以整合，並轉化為營商趨勢，可查閱超過60個行業的業務表現分析和每月銷售趨勢。該工具將於今年底進一步提升，新增功能包括自動化的人力資源管理工具、支援資金流預測的數據分析，以及多項營銷工具和客戶忠誠度方案選項等。除外，該平台亦連接多間初創和科技企業的應用程式。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，是次創新體現大數據技術如何惠及更多中小企，加上其他新增簡化工序的功能，該數碼平台將為企業提供更多元化的支援。