AlipayHK上月消費總交易額按月升1.1倍

第二輪電子消費券即將派發，早前港府表示，首輪消費券登記中有兩成人使用AlipayHK。該公司指，帶動其8月消費總交易金額按月升逾1.1倍，上月單筆交易金額過千元或以上交易筆數按月增近1.6倍；電子產品類交易金額增幅最明顯，按月增加超過10倍。

AlipayHK數據顯示，單筆交易金額介乎200至999元的交易筆數較7月增逾1.4倍，反映用戶購買中高金額商品意欲增加。行業方面，電子產品增幅最明顯，交易筆數增近5倍。其次，美妝珠寶增幅排第2，交易金額及筆數分別上升6.2倍及5.9倍，運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。

消費習慣方面，AlipayHK用戶偏好於門店消費，8月交易筆數佔當月總交易筆數超過7成，交易金額較7月增長近1.7倍。在多個網購平台和外賣平台相繼加入AlipayHK後，本地線上交易躍居第2位，交易金額增長超過1倍，顯示線上生意發展潛力大。

公共交通工具升至第3，該公司指，目前已有約70萬用戶曾使用「易乘碼」乘車，未來將繼續拓展公共交通工具範圍，期望年底覆蓋全港所有主要交通工具，與此同時亦爭取交通津貼及長者優惠涵蓋至電子錢包。

消費時間方面，工作日最多人喜歡在傍晚6時至8時使用AlipayHK，周六、日更多人會在下午3時至4時用AlipayHK購物。

新一輪消費券將於10月1日派發，AlipayHK將提供近70款獨家優惠，如Klook消費滿2,000元即減125元、AEON消費滿1,000元減100元、agnès b.網店購買滿1,800元減200元、友和YOHO購物滿500元減25元和Wildfire消費滿300元減100元等。