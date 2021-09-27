限電衝擊供應鏈！蘋果及特斯拉多家重要供應商停工

海運亂局仍未解決，內地又實施「能耗雙控」的限電措施，打擊製造業產出，令全球供應鏈雪上加霜。適逢蘋果公司推出新款iPhone，以及踏入聖誕旺季交貨高峰期，情況料進一步惡化。

內地媒體報道，企業限電導致蘋果及特斯拉(Tesla)的幾家關鍵供應商於內地的廠房停產。其中鴻海關聯企業乙盛精密工業，以及蘋果和特斯拉的一家重要構件供應商，周日表示，江蘇昆山廠房從周日到周五暫時停產，配合該市停供工業用電的政策。乙盛已經公告，停工期間暫以庫存維持營運，預計假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求。

蘋果的印刷電路板供應商欣興電子表示，因大蘇州地區周日中午至月底停供工業用電，蘇州和昆山的子公司配合停工，會協調其他廠區生產，滿足客戶出貨需求。另外，iPhone的聲學元件供應商康而富控股在蘇州設有廠房，也公告停工5日至周四中午，將調用庫存以支援客戶需求。

另所，半導體大廠英特爾、英偉達及高通的數家晶片封測服務供應商則收到通知，要求江蘇省的廠房停工數日。恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，26日晚間到月底停工。

北京最近緊盯遼寧、吉林和黑龍江等省的能源消耗不降反升，誓言對未達標者祭出較嚴格處分，其他像是江蘇、浙江和廣東，有許多科技製造商設立生產基地的省分，也限制工業用電。嚴格管控已影響到大範圍傳統產業，包括煤炭和鋼鐵生產，以及電子產品製造。