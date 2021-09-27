全球供應鏈危機！缺櫃缺船太嚴重　聖誕樹恐缺貨

綜合媒體報道，現年62歲、素有「德國聖誕大王」之稱的Klaus Muller-Blech表示，目前租用一個從亞洲至歐洲的40英呎(即12米)貨櫃成本暴增10倍，至1.8萬美元，抵達時間卻較預期慢8個星期。

他的聖誕裝飾品生意客戶達2,500名、遍及全球28國、售賣的飾品種類高達4,500種。該公司從亞洲進口飾品後，連同自家製造的玻璃轉賣至西方國家。去年共賣出1,500萬件聖誕樹裝飾品。他透露，旗下一批送往美國的貨品原本預計於6月抵達巴爾的摩港，但一直等到8月底才從德國出發、9月21日抵達港口，目前正用貨櫃車運至商店。

聖誕節商品通常在6月底前運抵商店，好讓店家做好準備，像是庫存管理、製作造型等，然後於9月底開始擺設陳列，以迎接10月初陸續湧現的人潮。然而，今年情況不同，他發現僅一半貨品正送往客戶，「一切都變了。你一早工作打開電腦，就發現又有商品延誤了。」

事實上，數據顯示，截至9月23日為止，仍有578艘大型貨櫃船停泊於歐亞與北美港口外等待卸貨，而從遠東地區送貨至美國與加拿大港口的船隻平均延誤時間拉長，從去年6月的14個小時增加至今年8月的近10天。為免商品延誤，部分企業將海運改成空運，但讓運輸成本暴增。此外，疫情爆發導致貨櫃車司機短缺，連帶推升陸運成本。

因此，有美國零售商表示，決定將聖誕樹價格調高20至25%。