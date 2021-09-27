油價做好 道期升132點
2021年09月27日 16:17
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美匯指數報93.38；港匯見7.7848；離岸人民幣(CNH)報6.4672；美元兌日圓報110.74；歐元企1.1695，英鎊處1.3684。金價報1,755美元。油價續漲逾1%，布油報79.04美元，紐油報74.89美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升132點。
●市後關注點
-20:30 美國8月耐用品訂單（按月）
●港股好淡爭持，恒生指數全日收報24,208點，升16點或0.07%。國企指數收報8,583點，跌21點0.25%。科技指數收報6,103點，跌56點或0.91%，主板成交1,489億港元。大型科網股個別發展，美團升1.55%；騰訊及京東集團升0.95%及0.06%。阿里巴巴跌1.66%；小米集團跌1.58%；嗶哩嗶哩跌4.97%；快手急挫6.27%。回歸A股的中國海洋石油飆5.08%。https://bit.ly/2XRhA0E
●歐股早段全線上揚，英國政府下令暫停競爭法，放手讓各油公司合作。https://bit.ly/3zKJ7OD
●滬綜指跌30點，失守3,600點，外資淨買入14.77億元。https://bit.ly/39EoMzZ
●中國經濟：
-中國提高婦女生殖健康水平，減非醫學需要人工流產。
-資金追捧，內地酒股炒高，貴州茅台升停板。
-中央對25家金融單位開展常規「巡視」。
-限電衝擊供應鏈！蘋果及特斯拉多家重要供應商停工。
-經濟風暴！江蘇浙江廣東3大工業省齊缺電。
●歐洲天然氣短缺，恐波及全球糧食供應。
●英特爾1,560億美元建晶片廠，對撼台積電。
●中海油股價曾飆7%，公司啟動回歸A股程序。
●孟晚舟獲釋回國，華為概念股炒起贈興。
●憂慮政策左傾，德國富豪紛紛將資產轉到瑞士。
●AlipayHK上月消費總交易額按月升1.1倍。
●雙雙遭美制裁，委內瑞拉與伊朗達成石油互換協議。
●全球供應鏈危機！缺櫃缺船太嚴重，聖誕樹恐缺貨。
●燃料供應亮紅燈！英國擬召集軍隊擔任運油司機。