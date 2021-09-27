曹德明：如何將4個現契物業　做足6成按揭？

早一輩置業人士，經歷了樓市高低跌宕後，若仍手持物業，相信樓價已升值不菲，因此造就了不少新一輩靠「父幹」成功上車的故事。除了協助子女置業外，亦有不少業主深明投資之道，看準市場資金氾濫、投資機會處處，將物業加按並套現資金作其他用途。

近日就有客戶有龐大的資金需要，最終將四個現契單位加按，並需要每間做足六成按揭，究竟是如何辦到呢？

根據金管局現有規定，如有按揭在身，不論是按揭借貸人或是擔保人，於銀行申請第二個住宅物業的按揭時，按揭成數必須扣減一成，即樓價1,000萬元以下最多只能承造五成按揭，如果樓價1,000萬元或以上更加只能貸款四成。不過，曾經有客人成功將四個已供滿的住宅物業皆申請到六成按揭，詳情如下：

退休客人A先生早年購入的四個全資擁有物業已屬現契，而A先生共有四名兒子皆未置業。由於A先生打算將四個物業「借盡」六成，但若然A先生加按物業，將會面對三個問題：(一)在現時辣招的管制下，除了第一個單位可按足六成，另外三個單位只能夠承造五成按揭；(二)A先生已為退休人士，難以尋找銀行承造按揭；(三)即使A先生仍在工作，能夠通過加按四層物業的壓力測試亦十分艱難。

在這個情況下，其實仍是有辦法解決的。因四名兒子仍未置業，亦有供款能力，可考慮由四名兒子分別成為各個單位的借款人。由於四個單位的借款人不同，因此只要各兒子的壓力測試能通過，四個單位都可以承造六成按揭，而A先生仍然保留着四個單位的業主身份。

原理雖然簡單，但亦要留意兩點：第一、並不是所有銀行都接受借款人與業主非同一人，因此要懂得選擇一些可以分開計算的銀行；第二、由於四名兒子已於加按時成為借款人，即有按揭在身，如期後再購入物業雖不需要繳付15%印花稅，但按揭成數需要下降一成。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明