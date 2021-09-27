摩根資管許長泰：恒大事件非雷曼翻版　不擔心風險蔓延至內銀

市場憂慮內房債務危機「火燒連環船」引爆股災，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，市場正關注事件會否由金融產品擴散至其他板塊，影響市場流動性，但目前其他國企和內房債暫未受太大影響，而近日中國人民銀行已透過增加逆回購等操作，為金融系統注入流動性，相信人行繼續採取類似財政政策，可減低事件對經濟的影響。

許又指，不太擔心房地產風險會伸延至內銀，因銀行有適當撥備，但現時還未算入手銀行或地產股的好時機，直言「寧願賺少啲，都唔想冒風險」。

至於港股方面，內地監管政策令投資者成為「驚弓之鳥」，市場正觀望有關政策對經濟及企業的影響，目前難以判斷港股會否進一步調整，預計第4季市場氣氛仍然審慎，中港股市將會走橫行格局，又重申未來表現仍視乎疫情走勢。

不過，他認為中概股仍值得投資，儘管科技股盈利受監管政策影響，但長遠營運模式仍「非常賺錢」，又指此輪恒生指數調整已帶來部分長期投資機會。現時看好股市多於債市，當中偏好A股多於H股，並看好半導體、電動車及人工智能等政策風險較低的板塊。