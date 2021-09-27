拜登政府債務危機升級　或要聯儲「擦屁股」？

市場注視美國國會能否及時通過開支方案，避免美國政府於10月1日起關門，然而一旦美國政府債務違約，美國聯儲局就可能需要為拜登政府「擦屁股」。

目前的僵局在於共和黨明確表示將不會幫助民主黨提高債務上限，因為拜登政府提出的以萬億美元計基建方案未獲共和黨人認同。

然而聯儲局官員幾年前制訂的危機管理手冊可能將為他們提供幫助，據方案，聯儲局可以在公開市場上購買違約的美國國債，以及出售美聯儲持有的美國國債，來應對金融市場潛在的風險。

目前聯儲局主席鮑威爾和現任財政部長耶倫都不排除採取這些措施的可能性。不過，鮑威爾認為這些措施「令人厭惡」，因為聯儲是獨立於美國政府的機構，享有獨立作出決策的權利。聯儲應該避免直接向政府提供融資，如果採取了這個非常規手段，則會打壓聯儲的權威性。其次，聯儲官員擔心如果實施此類應急計劃，其他官員可能會覺得提高債務上限不再緊迫。

事實上，過去類似的僵局往往在走到盡頭時得到解決，2011年，標普首次下調了美國國債AAA信用評級，在此之前幾天財政部無法支付社會保障等帳單。2013年，在另一場對峙中，美國政府關閉了16天，直到國會通過一項資助政府並提高債務上限的法案。