中國恒大遭陳凱韻及華置連續沽售

華人置業則於24日和27日，場內大手沽出恒大共逾2.02億股，出貨均價分別為2.6845和2.2133元，套現5.09億元，華置於恒大的好倉由6.21%降至4.68%。由於華置最新持股低於5%，依例未來不需要再作公開申報。

華置在2017至2018年期間，以總成本135.96億元購入8.6億股恒大，每股平均成本為15.8元，本擬用作穩定收息，但最終敵不過恒大股價連連暴瀉而要蝕沽。

公司在23日的公告內稱，假設剩餘恒大股份於今年餘下時間內出售，以上周二(21日)收市價每股2.27元計算，今年將在「其他全面收益」錄得待審核已變現虧損約94.863億元。連同年內已減持的股份，公司悉數沽售恒大股份或錄得已變現虧損約108.63億元！公司擬將出售事項及可能出售事項之所得款項用作一般營運資金，並於有機遇時用作再投資。