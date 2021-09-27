中國恒大遭陳凱韻及華置連續沽售
2021年09月27日 17:55
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中國恒大(03333)股價近期「跌跌不休」，大股東之一的劉鑾雄(大劉)妻子陳凱韻(甘比)，以及他們的公司華人置業(00127)繼續拋售手上所持有的恒大股份。根據聯交所股權披露顯示，甘比於本月20日以每股均價2.6058港元，沽出恒大3,500.2萬股，套現9,120.82萬元。其好倉由7.24%降至6.98%。
華人置業則於24日和27日，場內大手沽出恒大共逾2.02億股，出貨均價分別為2.6845和2.2133元，套現5.09億元，華置於恒大的好倉由6.21%降至4.68%。由於華置最新持股低於5%，依例未來不需要再作公開申報。
事實上，華置上周四(23日)已發公告披露，在今年8月30日至9月21日期間，透過聯交所公開市場出售中國恒大(03333)合共約1.08億股或0.82%權益，套現約2.465億元，出售均價每股2.26元。公司預期因是次出售，將在2021財政年度的「其他全面收益」內，錄得待審核已變現虧損約13.767億元。
華置在2017至2018年期間，以總成本135.96億元購入8.6億股恒大，每股平均成本為15.8元，本擬用作穩定收息，但最終敵不過恒大股價連連暴瀉而要蝕沽。
公司在23日的公告內稱，假設剩餘恒大股份於今年餘下時間內出售，以上周二(21日)收市價每股2.27元計算，今年將在「其他全面收益」錄得待審核已變現虧損約94.863億元。連同年內已減持的股份，公司悉數沽售恒大股份或錄得已變現虧損約108.63億元！公司擬將出售事項及可能出售事項之所得款項用作一般營運資金，並於有機遇時用作再投資。