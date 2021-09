拜登擬助發展中國家基建　與「一帶一路」展開競爭

外媒報道,拜登政府正考慮由其牽頭一個全球性基建倡議,與中國的「一帶一路」國際貿易及基建項目倡議競爭。

要求匿名的美國官員向記者表示,負責國際經濟的美國副國家安全顧問Daleep Singh將前往哥倫比亞、厄瓜多爾及巴拿馬,與三國的高官、商界領袖及民間活動人士商討基建需求事宜。

白宮希望參與到環保及勞動力標準比中國項目更高的項目中,財務條款完全透明。報道指,美國曾以為「一帶一路」倡議是一系列沒有關聯的基建項目,惟目前已成為中國外交政策戰略核心。中國通過該項目獲得原物料、貿易聯通和地緣政治籌碼。

白宮稱新項目為「重建更美好的世界」(Build Back Better for the World),與拜登國內的重要立法倡議形成呼應。

美國政府官員指,發展中國家截至2035年將有逾40萬億美元的基建需求。美國計劃先聽取當地領導人想法,隨後於明年初正式挑選幾個旗艦項目。

包括印度的太陽能工廠、薩爾瓦多的水處理工廠,南非的藥物研發及生產項目(可用於生產新冠肺炎藥物或疫苗)、肯尼亞農戶的數字聯通及在巴西對婦女所有企業進行投資等。