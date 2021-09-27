苦了年輕人！呢個國家滿30歲單身男女 佔比首超42%

外地媒體報道，去年南韓滿30歲而維持單身的比率「首度」超過42%，凸顯年輕男女的生活艱苦或放棄結婚的趨勢。

據南韓統計局周一(27日)公布的2020年人口統計資料，在15歲以上的1,370萬單身族群裏，有282萬人滿30歲還未婚，比5年前的268萬人多，在那個年齡層的佔比是42.5%，比2015年時的36.3%足足高出6.2個百分點。

從性別來分，逾30歲的男性有50.8%未婚，女性則有33.6%。教育水平較高的女性維持單身的比率較高，擁有碩士學位者有22.1%單身。

南韓許多年輕人選擇「遠離」人生3大里程碑：約會、結婚和生養小孩，因為經濟長期停滯及樓價太貴。因此，南韓生育率維持低企，去年育齡女性平均生育子女數是創新低的0.84名，遠低於維持總人口持平於5,100萬所需的2.1名子女。

【南韓央行：新冠疫情期間的失業率可能遭低估】

另外，南韓央行表示，在新冠疫情期間，該國的失業率可能高於官方預估，主要是官方調查未能涵蓋願意工作卻無法求職的群體。

南韓央行表示，如果考慮到因隔離、育兒需求、面試延遲和其他與新冠疫情相關原因而離開勞動市場的群體，從2020年3月到今年8月的實際失業率平均水平可能比官方公布的要高0.29個百分點。

根據南韓央行周一公布的分析報告，納入上述受影響的群體後，上個月創紀錄低位的2.8%失業率實際上可能高達3.7%。

南韓央行經濟學家Oh Sam-il等在研究報告中表示，官方報告的失業率與南韓央行估計之間差距最大的是女性和年輕就業者，表明這些群體在疫情期間受到的衝擊最大。