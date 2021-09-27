外媒分析：內房風險超過日本上世紀泡沫經濟時期

日本媒體報道，中國大城市的樓價與收入比率已遠高於處在「泡沫經濟」時期的日本東京，而要處理樓價下跌引發的經濟低迷殊非易事。

據統計，深圳的住宅價格平均為年收入的57倍，北京也達到55倍。然而，即使是泡沫經濟時期1990年的東京，樓價收入比也只有18倍，中國大城市樓價已非一般民眾負擔得起的水平，也是貧富差距的主要象徵。

再者，中國民間債務餘額與國內生產總值(GDP)比率達到220%，超過日本在經濟泡沫破裂之後的頂峰218%。從整體貸款餘額中，房地產貸款所佔的比例來看，目前中國接近3成，高於日本泡沫期的21至22%。

報道指出，如果住宅價格開始下跌，貸款買樓者和有庫存的建案有可能加快拋售，價格下跌將進一步打擊房地產企業的資金周轉，住宅開工建設等將陷入低迷。以日本為例，土地和住宅的市價合計與1990年的2,685萬億日圓相比，到2005年損失了1,000萬億日圓以上。金融機構不良債權持續增加，惜貸和抽回資金的趨勢加強，促使經濟收縮，日本政府花了10年以上處理這些積累的金融機構不良債權問題。