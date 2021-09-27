內房資金鏈危機逼近　穆迪料內地終出手防金融不穩

中國金融市場衝擊不斷，近月焦點全聚焦於中國恒大（03333）身上，繼恒大旗下恒大汽車（00708）「回A」上市夢碎之後，旗下間接全資中國附屬廣州市凱隆置業公司亦折讓出售深圳上市公司嘉凱城近4%股權，涉資約1.96億元人民幣。國際兩大評級機構穆迪及惠譽對恒大事件高度重視，前者料中國政府設法降低恒大危機影響，避免引發社會及金融不穩定，惟可能最終需承擔重大經濟成本。

穆迪董事總經理Michael Taylor在報告中指，中國政府將致力防止恒大債務危機損害新樓買家、相關供應商和承包商的權益。中國人民銀行公布，人行貨幣政策委員會已召開第3季例會，當中明確指出要維護房地產市場健康發展、住房消費者合法權益。

不過，穆迪認為，由於事件令內房企業及中資發行人的融資渠道受波及，部分銀行資產質量受損，並擾亂作為內地經濟增長重要驅動力的房地產市場。恒大債務危機恐抑制明年內地經濟增長，一旦房地產市場活動長期放緩，將影響土地出讓收入，導致政府的基建資金減少，從而進一步拉低經濟增速，該機構對內地房地產市場展望「負面」，並料行業融資環境偏緊，且未來6至12個月整體內地房地產銷售將減慢。

惠譽也認為，若內房債務違約干擾更廣泛的房地產市場，在住房項目和房地產開發方面有更大敞口的工程建築公司或受影響，而對恒大有重大敞口的本地及私人承包商，近月的經營風險及流動性壓力將顯著增加。

此外，市傳融創中國（01918）的紹興子企向當地政府發出求助信，提及公司流動性遭遇困難，周一該公司股價幾乎以全日最低位收市，收報12.96元，大跌9.37%。反觀恒大全日反彈8.05%，收報2.55元，恒汽雖跌9.41%至2.02元，創4年新低，但比上周五跌勢大幅收窄。摩根大通指，直至恒大解困之前，內房行業短期料持續積弱，尤其不看好高槓桿的融創及富力地產（02777）。

外媒分析預計，恒大或通過出售其壽險業務，以籌集6億美元。然而，恒大人壽償付能力充足率較低，截至今年6月底為110%，意味接手恒大的金融機構可能需要再投入22億美元，將相關比率提升至200%以上。

不少銀行及金融機構持有恒大即將到期的債券，市場憂慮或間接牽連銀行費用損失或投資貶值等。摩通續指，在外資銀行中，滙豐銀行和渣打銀行一直是參與內地開發商銀團貸款承銷最多的銀行，對內地房地產行業的直接貸款風險敞口分別達170億美元(1,326億港元)和13億美元，或使它們有機會面臨恒大危機的二次衝擊。惟星展集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）強調，不認為恒大危機將對地區銀行業構成系統性風險，並衝擊亞洲銀行業。