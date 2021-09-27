發展商部署十一期間開放示範單位或推售

多個發展商展開銷售部署，新一輪新盤混戰即將掀開序幕，紛紛於十一長假期間開放示範單位或推售。

●沙田星凱·堤岸開放項目展示中心 一至兩周開價

再有大型焦點新盤部署登場。中洲置業旗下沙田星凱·堤岸周一（27日）首度開放項目展示中心。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目上星期已取得預售樓花同意書，料本周內會上載售樓說明書及開放部份示範單位，最快未來一至兩星期內開價，定價將參考近年推售的鐵路上蓋沿線新盤。

楊氏續指，集團看好火炭區發展前景，項目位處深港中心地段，東鐵線「北向通」6站到深圳，而即將落成的東鐵線過海線段「南向通」7站到金鐘，盡享鐵路便利優勢。項目的示範單位將涵蓋一房至三房戶型，包括交樓標準單位及連裝修的示範單位，並於本周末的十一假期向公眾開放，而本年內曾認購各新盤的向隅買家可優先參觀。

資料顯示，項目提供1,335伙，關鍵日期為2023年3月底。

●日出康城LP10第4輪銷售推179伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10周一(27日)公布最新銷售安排，南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目已上載第4號銷售安排，將於10月1日發售179伙，其中176伙以價單形式發售，3伙以招標形式出售。

以價單形式銷售的176個單位，實用面積634方呎至1,205方呎，當中有75伙為兩房單位，85個三房單位及16個四房單位，這批價單單位折實市值約25億元，折實平均呎價17,401元。至於3個招標單位則為四房戶，實用面積1,521方呎至1,523方呎。

許謙讓續指，四房招標單位的意向呎價逾2萬元。項目將於本周三（29日）下午1時截止認購登記，而今年初進行首三輪銷售，項目至今累售533伙，佔整個期數單位近6成，套現逾55億元。

●KOKO RESERVE傾向招標出售 周末開放示範單位

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE已於周日(26日)上載樓書，項目屬短樓花期，預計關鍵日期為2022年9月，本周五(10月1日)優先安排展銷廳及示範單位予會員參觀，周末開放予公眾，項目單位傾向招標出售。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指出，樓盤戶型由兩房至四房間隔，標準單位佔71伙，實用面積504至1,175 方呎。11個特色單位中，包括5伙天際複式戶，實用面積1,755至1,992方呎；5伙平台特色戶，實用面積483至1,121方呎；另有1伙四房兩套平台複式戶，實用面積1,687方呎。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目會所名為CLUB KOKO，設約7.2萬方呎大型會所及園林，提供滑雪模擬器、兒童遊樂室、室外泳池及健身室等設備。

●會德豐旗下新盤今共售5伙

會德豐旗下多個項目周一(27日)錄得5宗成交。其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙I售出3伙，合共套現4103.53萬港元。其中第2座2樓B室，兩房間隔，實用面積489方呎，以1,368.34萬元售出，呎價約27,982元。至於第5座19樓D室，兩房間隔，實用面積536方呎，以1,380.55萬元售出，呎價約25,757元。

同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS亦沽出1伙，單位是第3座18樓E室，兩房間隔，實用面積521方呎，以1,078萬元售出，呎價約20,691元。而位於屯門NAPA亦沽出1伙三房戶，實用面積818方呎，以918萬元售出，呎價約11,222元。

●Wetland Seasons Bay第1期再沽2伙