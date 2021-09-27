西九龍銀主盤低市價10%沽出　黃大仙居屋減價半成

銀主盤都錄平價成交，西南九龍君滙港同類單位，減價120萬元，以2,880萬元沽出，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣2座高層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望維港海景，新近以1,330萬元沽出，實用呎價約28,480元，原業主於2010年5月以約633萬元購入，持貨約11年帳面獲利約697萬元，物業升值約1.1倍。

●西灣河鯉景灣安翠閣中低層E室，實用面積約629方呎，套三房間隔，開價月租約28,000元，議後以約27,000元成交，實用呎租約42.9元。

●鰂魚涌太古城9月暫錄得12宗買賣，成交膠着，其中翠榕閣中層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，望園景，以約1,639.8萬元易手，實用呎價約18,281元，新買家屬於用家，原業主於1981年10月以87萬元買入，持貨40年帳面獲利1,552.8萬元，單位升值超過17.8倍。

●北角珊瑚閣A座低層5室，實用面積約1,173方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,490萬元承接，實用呎價約21,228元，，原業主於2017年2月以1,800萬元購入自住，持貨4年帳面獲利690萬元，單位期內升值約38%。

●北角康澤花園B座中層4室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以725萬元承接，實用呎價約18,308元，原業主於2006年4月以225萬元購入，持貨逾15年帳面獲利500萬元，單位期內升值約2.2倍。

●灣仔星域軒2座中層C室，實用面積約865方呎，套三房及儲物房間隔，望城市景，月租以約47,000元易手，實用呎租54元，業主於2011年以1,800萬元買入。

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九龍區

●西南九龍君滙港9月錄5宗買賣，較上月全月7宗步伐略減慢，其中1座低層A室銀主盤，望市景，原則四房改三房間隔，實用面積約1,371方呎，以3,000萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價120萬元，以約2,880萬元成交，實用呎價約21,007元，低市價約10%，新買家為換樓客，睇樓1次入市自住。

●茶果嶺麗港城13座低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內街景，最初開價760萬元，放盤近3個月，議價後以728萬元成交，實用呎價13,946元，原業主於2015年8月以585萬元購入，持貨6年帳面獲利143萬元離場，單位期內升值約24%。

●啟德OASIS KAI TAK第1座高層E室，一房間隔，實用面積約360方呎，以約15,000元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，終零議價租出，實用呎租約41.7元，新租客為單身女子，無睇樓情況下決定承租。

●啟德天寰2座低層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，放盤1星期即租出，原先放盤叫租19,000元，獲有興趣外區客議價500元，並以18,500元成交，減幅約2.6%，實用呎租約39.5元。

●黃大仙居屋天宏苑B座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外望內園景，於己補價自由市場叫價580萬元，放盤1個月，減價30萬元或5.2%，以550萬元沽出，實用呎價約13,716元。

●長沙灣傲凱極高層單位，一房間隔，望海景，實用面積約287方呎，以約14,000元放租1天，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以13,000元租出，實用呎租約45.3元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣昇悅居9月暫錄9宗買賣，平均實用呎價上揚至19,078元，較上月升約2%，單位為3座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，享內園景，月初開價920萬元，其後調整至900萬元即獲洽購，現以883萬元成交，實用呎價約19,237元，新買家為外區客，睇樓2天即決定入市自用。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道14號低層單位，實用面積約591方呎，原則兩房改兩房套連工人房間隔，望內園景，日前獲三組客人同時睇樓，最終以772萬元沽出，實用呎價約13,063元，屋苑9月暫錄約20宗二手買賣，現時有約477個單位放售，最低入場價由608萬元起。

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新界區

●東涌居屋裕東苑B座低層14室，實用面積約433方呎，原則一房間隔，可間兩房，未補價第二市場叫價360萬元，放盤不足1星期，減價20萬元隨即以340萬元沽出，實用呎價約7,852元，買家為白居二上車客，在區內覓盤已一段時間，見業主提供議價空間，迅速拍板承接。

●荃灣麗城花園3期3座中層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，上月初放盤，叫價938萬元，經議價後，減價51.2萬元，以886.8萬元沽出，實用呎價約12,181元，新買家為換樓客，屋苑9月暫錄得10宗成交，與上月11宗成交相若，平均實用呎價約12,344元，較上月微跌約2.3%。

●屯門時代廣場E座高層3室，實用面積約325方呎，獲一名區外客購入，原業主提供議價空間，累減35萬至515萬元成交，實用呎價約15,846元。

●屯門怡樂花園3座高層D室，實用面積約414方呎，兩房兩廳設計，原業主擴大議幅減價15萬元，獲買家即睇即買，以495萬元購入作自住之用，實用呎價約11,957元，原業主於2015年以約290萬元購入，轉手帳面獲利約高達205萬元。

●屯門居屋兆康苑G座中層1室，實用面積約466方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價500萬元，議價後以475萬元成交，實用呎價約10,193元，新買家為外區上車客。

●元朗9月累錄128宗二手買賣，相比上月全月減少約16%，其中Grand YOHO第8座中層B室，實用面積約415方呎，一房間隔，叫價868萬元，議價後以860萬元成交，實用呎價約20,723元，樓價及呎價均創屋苑一房單位二手市場新高，原業主於2018年7月以650萬元一手買入，現轉手帳面獲利210萬元，單位年升值約32%。

●元朗朗怡居1座低層C室，實用面積約531方呎，兩房間隔，原先叫租14,000元，經議價後減價1,500元10.7%，至日前以12,500元獲承租，實用呎租約24元，屋苑目前約有2個單位放租，最低入場月租由13,000元起。

●上水御林皇府肯辛頓徑雙號洋房，實用面積約4,203方呎，五房連四套間隔，洋房以雙層設計，新買家睇樓數次後決定承接，雙方議價後按開價減約150萬元，以約5,350萬元成交，實用呎價約12,729元，原業主於2017年8月以約4,748萬元購入，是次轉手帳面獲利約602萬元，物業升值約12.7%。

●上水蔚翠花園9月暫錄約2宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積716方呎，套三房間隔，議價後以750萬元售出，實用呎價約10,475元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市單位自住。

●粉嶺中心9月暫錄約5宗買賣，最新錄得C座中層7室，實用面積513方呎，三房間隔，議價後以645萬元獲承接，實用呎價約12,573元，原業主則於1995年以186萬元購入，持貨26年帳面獲利約459萬元離場，單位升值約2.5倍。

●沙田濱景花園1座中層A室，實用面積約645方呎，套三房間隔，望河景，原先叫價1,200萬元，放盤半年，減價195萬元，減幅達16.3%，調整至1,005萬元沽出，實用呎價15,581元，原業主於2017年3月購入，當時作價800萬元，持貨逾4年至今轉售，帳面獲利205萬元，期內升值約26%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層B室，實用面積約541方呎，兩房間隔，日前以978萬元易手，實用呎價約18,078元，原業主於2005年以318萬元購入，持貨16年帳面獲利約660萬元離場，單位期內升值約2.1倍。

●將軍澳維景灣畔9月暫錄18宗買賣，與上月同期一樣，平均實用呎價亦徘徊於18,071元水平，單位為8座高層E室，實用面積約511方呎，兩房間隔，最新以940萬元成交，實用呎價約18,395元。