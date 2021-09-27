內地封殺虛幣70億元比特幣出逃　概念股急挫

中國全面封殺虛擬貨幣交易，多間虛擬貨幣交易平台宣布退出內地市場。據Whale Alert數據資料，內地最大的比特幣交易平台火幣網在周日(26日)的一小時內，有2.2萬枚比特幣(約值70.79億港元)從平台中轉出。分析師指出，此舉或是由火幣網的冷錢包轉移至熱錢包，以應對清退中國內地用戶而造成的提幣潮。

據內地媒體報道，火幣網發出的公告稱，為響應當局的監管要求，該平台已於24日停止內地新用戶註冊。身份被認證為中國內地地區的用戶，則計劃在今年底前，在保證其資產安全的前提下完成清退。

目前，該平台已不再允許使用中國內地手提電話號碼註冊新帳戶，但仍向香港用戶開放註冊。火幣網6月曾表示，禁止中國內地用戶交易衍生品。

與此同時，另一虛擬貨幣交易平台幣安(Binance)亦表示，已停止使用中國內地手機號碼的新帳戶註冊，其手機應用程式(App)亦不可在內地下載。幣安發言人回應外媒查詢時指出，該平台將致力遵守經營當地的監管機構要求。

內地當局嚴控虛擬貨幣並非新鮮事，早於2017年，當局下令國內營運的虛擬貨幣交易所關閉。今年初，當局有鑑於虛擬貨幣「挖礦」活動涉高電耗，而禁止國內虛擬貨幣礦場運作。上周五(24日)，人民銀行等相關部門發聲明指，包括境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務在內，虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動。

除中國外，新加坡金融管理局(MAS)在本月初警告幣安，其於當地的營運可能違反當地法律，應停止相關服務。為此，幣安周一(27日)發出的聲明指，不再允許新加坡用戶在其平台上購買和交易虛擬貨幣，以遵守當地法規。此外，早前幣安亦遭馬來西亞金融監管當局譴責於當地屬非法經營。

虛擬貨幣價格則已消化相關負面消息，截至今日本港時間11時30分，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣現價為44,010美元，過去24小時升近3.88%，高見每枚44,370美元；以太幣亦上升5.84%，見3,167美元。