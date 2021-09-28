東方日報B1：華工廠限電　供應鏈斷纜　GDP恐年失5000億

有外媒指，內地多省實施限電令導致工廠停工，或成為內房債務後另一經濟炸彈。

全球供應鏈危機進一步惡化！中國為加速實現「碳中和」目標而推行「能耗雙控」政策，多省實施限電令下，各地工廠因為缺電而大規模限產停工，有外媒更形容今次是「超越恒大危機的經濟衝擊」，成為繼內房債務後另一經濟炸彈。投行野村更因為供應鏈衝擊等因素，將內地今年國內生產總值(GDP)增長預測下調至7.7%，降幅為0.5個百分點。以去年內地GDP為101.6萬億元(人民幣‧下同)計，意味相關因素令今年GDP損失(撇除通脹因素)逾5,000億元！

野村認為，目前有關內地供應衝擊的影響仍被低估，加上房地產行業調控引發的連串效應，恐怕會形成「雙重衝擊」，導致第三季和第四季度的經濟增長顯著放緩。其中，第三季GDP按季更料萎縮0.2%，低於此前預期的增長0.3%；而第四季增幅亦下調至1.3%。該行續指，即使已下調了經濟前景預測，但「仍有更多下行風險」。

另一投行摩根士丹利則指，鋼鐵、鋁、水泥等產業因限電受創嚴重，約7%鋁產能暫停，29%水泥產能受影響，緊接下來紙業和玻璃業都會面臨斷供，化工、染料、家具和豆粕生產亦會受衝擊。若製造業停產時間太長，恐令內地末季經濟增長萎縮一個百分點。

發改委8月中曾發表報告指，內地有20個省份未能完成雙控目標，這些省份佔中國整體GDP約70.2%；當中9個被列入「一級預警」的省份，佔全國GDP約34.7%。野村亦警告，隨着明年2月舉行的北京冬季奧運會到來，內地政府或進一步限制華北地區高污染工廠的生產。

中金報告亦指出，「能耗雙控」的目標對短期生產影響較大，可能拖累本月工業增加值增速下滑到4至4.5%，部分政策對生產的壓制更會延續到年底。另方面，煤炭供應不足導致的電力缺口，從7月以來便已壓制生產，年內或難以消除。不過，該行預計，雙控政策對今明兩個季度經濟增速的影響，僅大約0.1至0.15個百分點左右。

報告續指，煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等6個行業類別受影響最大。據9月發電日耗煤量、鋼鐵周產量、水泥開工率等高頻數據估算，政策對相關行業生產的拖累約在3至5%。按這6個產業降幅估算，9月工業生產受累約1.5%。

由於生產受限料推高上游工業品價格，中金預測，工業生產者出廠價格(PPI)今年升幅或逾9%。居民消費物價指數(CPI)亦將逐步回升，11月後消費通脹或升至2%以上，惟貨幣政策穩中偏鬆的趨勢並未轉變。

限電潮甚至危及全球供應鏈。內媒報道，美國企業如蘋果公司(Apple Inc.)等關鍵供應商於內地的廠房亦面臨停產，尤於當前正值廠商為聖誕促銷的備貨期，供應中斷恐怕會拖累大量外國企業的部署。

鴻海關聯企業乙盛精密工業指，江蘇昆山廠房暫時停產；又稱停工期間暫以庫存維持營運，料假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求。Apple的印刷電路板供應商欣興電子亦指出，蘇州和昆山的子公司停工，會協調其他廠區生產，滿足出貨需求。

本身已長期供應不足的半導體產業更是雪上加霜。英特爾、英偉達及高通的數家晶片封測服務供應商收到通知，於江蘇省的廠房停工數日；恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，其廠房將停工至月底。