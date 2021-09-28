華置再蝕沽恒大 持股量不足5%
2021年09月28日 00:39
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劉鑾雄與妻子陳凱韻(甘比)。
中國恒大(03333)財務陷困，作為主要股東之一的劉鑾雄(大劉)與妻子「甘比」陳凱韻，以及旗下華人置業(00127)，最新披露分別於本月20、24和27日大手蝕沽恒大股份。若按陳凱韻於恒大的最新持股量，對比上一次即9月10日所申報的持股量推算，本輪大概共減持了約4.35億股，再按期間恒大的最低收市價2.27元計，估計大手套現逾9.87億元。
值得留意，按最新披露顯示，劉氏夫婦聯同華置於恒大的持股量已降至低於5%，按例若日後再減持，不需要作出公開申報。
華置上周四已發公告披露，在今年8月30日至9月21日期間，於場內出售恒大合共約1.08億股或0.82%權益，套現約2.465億元，出售均價每股2.26元，預計因而在2021財政年度的「其他全面收益」內，錄得待審核已變現虧損約13.767億元。
同時，公司披露會尋求在一年內悉售或部分出售餘下恒大股份，若年內全數清倉，連同年內已減持的股份，料將錄得待審核已變現虧損約108.63億元。
資料顯示，華置是在2017至2018年期間，以總成本135.96億元購入約8.6億股恒大，每股平均成本為15.8元。