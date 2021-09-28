華置再蝕沽恒大　持股量不足5%

值得留意，按最新披露顯示，劉氏夫婦聯同華置於恒大的持股量已降至低於5%，按例若日後再減持，不需要作出公開申報。

華置上周四已發公告披露，在今年8月30日至9月21日期間，於場內出售恒大合共約1.08億股或0.82%權益，套現約2.465億元，出售均價每股2.26元，預計因而在2021財政年度的「其他全面收益」內，錄得待審核已變現虧損約13.767億元。

同時，公司披露會尋求在一年內悉售或部分出售餘下恒大股份，若年內全數清倉，連同年內已減持的股份，料將錄得待審核已變現虧損約108.63億元。

資料顯示，華置是在2017至2018年期間，以總成本135.96億元購入約8.6億股恒大，每股平均成本為15.8元。