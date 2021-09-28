美股個別發展　埃克森美孚升近3%

美國股市周一(27日)個別發展，道指收報34,869點，升71點或0.21%；標指收報4,443點， 跌12點或0.28%；納指收報14,969點，跌77點或0.52%。

投資者正為聯儲局多位政策制定者本周的講話做準備，以找尋聯儲局加息時間的線索，主席鮑威爾將就在美國國會對疫情的政策響應發表證詞。分析師稱，屆時鮑威爾等官員會面對很多的提問，關於上周的加息路徑點陣圖的含義、未來通脹加劇的風險是否更高，以及2022年上半年是否可能會加息等。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，即使供應鏈中斷帶來的通脹壓力消退，但聯儲局仍需要保持寬鬆的貨幣政策，以提高公眾的通脹預期。

個股方面，油價上漲利好能源股，埃克森美孚股價收漲2.95%，西方石油漲7.44%。可望受惠於經濟復甦的股份亦做好，嘉年華郵輪股價收漲3.61%，美國航空股價升0.37%。

吉利控股旗下與富豪汽車合資成立的瑞典電動車製造商極星(Polestar)將透過與特殊目的收購公司Gores Guggenheim合併在美上市，連債務估值200億美元，消息刺激Gores Guggenheim股價全日升4.71%。

科技股偏軟，Facebook(Fb)在批評聲中叫停推出Instagram兒童版的計劃，股價收市微升0.18%，報353.58美元。