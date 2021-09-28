道指升71點　油價再漲近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.4；港匯見7.7822；離岸人民幣(CNH)報6.4573；美元兌日圓處110.99；歐元企1.1694，英鎊報1.3702。金價報1,750.92美元。布油報78.62美元，紐油企75.39美元。比特幣報4.27萬美元。道指期貨輕微下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報34,869點，升71點或0.21%；標指收報4,443點， 跌12點或0.28%；納指收報14,969點，跌77點或0.52%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,427點，升219點或0.9%。

●即月恒生指數夜期收報24,281點，升113點，高水72點，成交17,381張。

●東莞農商銀行未獲足額認購，每股定價7.92元。

●美國聯儲局主席鮑威爾將於國會對疫情的政策響應發表講話，他在證詞中警告稱，近期通脹升溫的原因可能比預期的持續時間更長。

●美國國會參議院以50票對48票，阻止推進審議債務上限和政府融資立法草案。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)周一(27日)表示，由於所持股票引發爭議，他以交易披露「分散注意力」為由，決定將於10月8日提前退休。

●美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，新冠肺炎Delta變種病毒的傳播，對美國經濟復甦的破壞性超出預期，並持續對前景構成下行風險。

●紐約11月期油收報每桶75.45美元，升1.47美元或1.99%，連升5日；布蘭特11月期油收報每桶79.53美元，升1.44美元或1.84%。

●紐約12月期金收報每安士1,752美元，微升0.02%。

●美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，相信聯儲局很快就會滿足縮減量化寬鬆(QE)政策的條件，認為將很快有必要減少買債，但加息則「還有很長的路要走」。

●英國富時100指數收報7,063點，升11點或0.17%；法國CAC指數收報6,650點，升12點或0.19%；德國DAX指數收報15,573點，升42點或0.27%。