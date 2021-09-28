陳正犖：美國加稅未必不利股市

雖然與過去一年的疫情復甦相比，預計金融市場回報將放緩，但環球經濟或股市相信仍未達到高位或轉捩點。評估最新市場形勢，環球債息處於約1.3厘水平，估值仍未有吸引力，筆者維持建議在資產組合中對環球股票持偏高比重，環球債券和現金持偏低比重。

中國收緊監管措施的範圍的確超出了很多分析的預期，並對中國經濟的短期前景造成挑戰。內地或需要採取實質性的宏觀寬鬆措施，避免經濟急劇放緩。中國股票估值已經大幅下跌，或暗示未來兩年可能獲得更高的回報。然而有關中國監管和政策意向的問題，仍將困擾環球投資者。筆者沒有改變對中國股票的立場，但同時建議大家應該分散區域投資，不應只集中增持中國股票。

外圍方面，市場對美國財政談判的擔憂，加上主要央行偏鷹，似乎正在減弱投資者信心。9月至今，全球及美國股市已下跌約2%。美國加稅對金融市場的影響可能沒有很多人想像般那麼大。從歷史上看，立法者一直謹慎或幸運地將加稅時間，安排在經濟復甦並可以透過增長消化的時期。參考自1950年以來，美國十四次提高個人最高收入、公司或資本利得稅的稅率，只有一次美國股市在宣布加稅那一年出現了負回報。當時是1969年，美國經濟經歷了衰退，華府試圖彌補越南戰爭造成的預算赤字，同時聯儲局收緊了貨幣政策。這十四次加稅下，全年股市仍上升，升幅更高於長期平均水平。這表明在帶動股市回報方面，經濟增長或比稅收政策更重要。

到目前為止，2021年美股仍未出現過往一般的年內波動，大家的確要保持一定警惕。不過回顧過去超過73年，美國經濟經歷周期早段的增長高位後，如果未有出現新經濟衰退，美股12個月內平均回報率仍達10.8%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖