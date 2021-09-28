盧楚仁：美債息強勢回歸不利日圓瑞郎

雖然美國聯儲局議息後仍未有退市時間表，但點陣圖中顯示有半數委員傾向在明年加息，有3位更認為會加兩次。通脹高企下，相信聯儲局無奈要提早加息來遏止通脹升溫。在聯儲局明年有機會進入加息周期下，美國10年期國債孳息率先作出反應而連番上破，因加息會令債市資金流入銀行存款，令債價受壓反助債息上升。

早前美國10年期債息從3月高位1.776厘，跌至8月低位1.127厘，差不多肯定美債息的調整已完結，並有機會展開另一波升浪。這一波升浪有機會突破早前的阻力1.776厘。投資者會問這波美債息上升所帶來的影響，相信和早前所帶來的影響分別不大。

在美股方面，以科技及新經濟股為主的納斯達克指數帶來調整壓力。在匯市，債息息差擴闊下，對日圓和瑞郎最不利。美匯指數上升和德國大選的不明朗，相信對歐元也不利。美債息升利好美匯，再加上其他貴金屬白銀、鉑金和鈀金最近沽壓沉重，故對黃金走勢也不利。

值得留意的是，美、歐、日和英四大央行行長周三會出席歐洲央行舉辦的論壇並發表講話，交易員會留意聯儲局主席鮑威爾事隔一周後的講話，看他怎樣闡述聯儲局退市和加息之路，估計他今次會進一步明確透露聯儲局是否會在11月開始正式減少買債，以及是否贊成局方半數委員期望在明年提早加息。

以正常的判斷，鮑威爾會進一步表明聯儲局的退市意向，讓金融市場有充足的心理準備來應對，故相信鮑威爾在今次講話當中，不會再像之前刻意放鴿而令到金融市場無所適從。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁