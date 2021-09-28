中國銀河國際：碳中和政策投資機遇大

碳中和政策體系已基本建立，發展方向明確，今年是邁向「雙碳」目標的第一年，國家層面已經從多個角度多個領域出台相關政策，相關部委就未來減排作出安排。

環保行業方面，循環經濟推動再生資源行業發展，再生資源行業加速發展，市場空間快速打開，相關企業亦將迎來高速增長期。危廢資源化、垃圾焚燒及再生塑料等領域值得關注，可關注內地上市、通過危廢資源化進行再生金屬回收的高能環境和浙富控股，以及再生塑料回收龍頭英科再生。

建材股方面，今年第四季度進入行業旺季，需求增長的同時加上能耗雙控帶來的供給收縮，行業高景氣仍將持續，可留意華東、中南等區域水泥行業龍頭的華新水泥、上峰水泥；受益於行業集中度提升的消費建材龍頭東方雨虹；高端產品佔比提升的玻纖行業龍頭中國巨石；受益於竣工端回暖的玻璃行業龍頭旗濱集團。

在全球供需緊平衡的大背景下，煤炭行業處於新周期的加速階段，疊加近期多地區研究完善分電時電價政策，電價機制不斷推進，有利於煤炭行業獲得更力廣闊的發展空間，較看好國企改革步伐加速、焦煤行業龍頭公司西焦煤；煤電一體化營運商的龍頭股中國神華以及資源稟賦優越的陝西煤業。

鋼鐵方面，「金九」帶動需求回暖，對鋼價有支持，在整體宏體經濟復甦及碳中和的大背景下，建議關注環保技術優、成本控制能力強的龍頭鋼企和具備國產替代、產品升級屬性的成長性企業，如寶鋼股份、華菱鋼鐵、水興材料及中信特鋼。

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