林嘉麒：用電告急累經濟　板塊輪住捱沽

9月踏入最後一星期，恒指努力在24,000點附近爭扎，周一險升16點，收報24,208點。儘管如此，個別板塊跌幅驚人。上周專欄曾提出「一周跌一板塊」的看法，但情況看似更糟，上周有體育用品股、燃氣股均單日跌一成，本周初就輪到有航運股跌一成，A股跌至停牌。明顯地，恒指表現未完全表現大市，大戶似乎在「托沽」，托大市，沽板塊。究竟原因何在？

一直以來，經濟興衰與發電量有一定關係，電力使用量曾被認為是國家經濟增長指標之一。近日，內地多處用電告急，東北拉閘限電，廣東倡議部分停用電梯，珠三角工廠「開一停六」。可見與過往相比，今年情況明顯嚴峻得多。多地工廠被要求「開三停四」甚至「開二停五」、「開一停六」錯峰用電，對企業正常生產經營活動帶來較大影響。

截至9月23日，廣東省統調最高負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高負荷增長11%，負荷已連創歷史新高。廣東省9月持續高溫乾旱，用電需求不斷攀升，加上正值「金九銀十」訂單高峰期，二產、三產用電需求持續旺盛。而受一次能源供應、燃料價格及機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素影響，省內機組發電能力有限，當前電力供應形勢緊張。目前廣東省內多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。

問題就正是現處於「金九銀十」訂單的高峰期，九月未完已被限電。一方面，全年訂單高峰期是年尾，另一方面，過去數月的官方經濟數據明顯見到中國經濟動力正在減弱，全年埋單追數高峰期，企業今年底食粥或食飯就還看這幾個月了。地方政府現在來限電，關掉生產線，企業的損失將會是十分巨大的。其實，去年12月，中國多個省也曾單日用電量突破歷史記錄，電力供應出現缺口。當時，湖南，江西、浙江、內蒙古等省區不得不出台限制用電措施，以緩解電力供應緊張。

儘管過去18年間，中國發電量增長近7倍，但仍然再次採取限電措施引發疑慮。今年煤炭存庫早於9月已踏入極低水平，部分存貨不足7天，原因是近年中國和澳州關係惡化而對澳洲煤礦實施進口限制，導致限電。近期，國家政策努力地承諾「2060年實現碳中和」，亦凸顯出問題的嚴峻性和改革的迫切性。假如短期內未能解決限電問題，今年餘下幾個月的經濟增長或會出現斷崖底下跌。難怪近期只有電力股一直發力向上，相反經濟相關的汽車股、工業股、體育用品及航運股也被大洗倉。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)