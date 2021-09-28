歷來最大投資！福特夥韓企在美國建設電池廠

外電報道，美國車企福特汽車為強化電動車的競爭實力，宣布與南韓電池供應商SK Innovation投資114億美元(約889億港元)，在美國設立3座電池廠及1座電動卡車組裝廠，料可創造近1.1萬個就業機會。據知，福特將出資70億美元，為其118年有史以來最大宗投資，餘下由SK支付，預計工廠可於2025年開始營運。

福特和SK的合資公司「BlueOvalSK」正在肯塔基州設置2座鋰電池廠，另外在田納西州西邊打造面積3,600公畝的園區，該園區將包括另一座與SK設置的電池工廠，內有供應鏈廠商園區、回收中心，以及1座組裝廠負責生產新的F150等F系列電動卡車組。

報道指出，BlueOvalSK旗下3座新工廠，1年為福特生產的電池將能滿足100萬輛電動車需求，已是福特設定2030之前全球電動車產量的超過一半。

福特已立下2025年為斥資300億美元的電動車發展計劃，但表示不會因設廠計劃而需要發行更多債券。

至於福特的競爭對手通用汽車亦與南韓LG Chem設合資公司，於2023年開始生產電池。