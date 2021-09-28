陳偉明：緊記港股走勢反覆向下　避免撈底

然而，中秋假期前傳出好消息，恒大聲稱可如期支付上周到期的債息，而中央亦有意把恒大分拆變為國企，加上美國聯儲局主席鮑威爾强調量化寬鬆結束前絕不會啟動加息，帶動港股於上周四(23日)假後復市反彈，並高見24,827點，剛好觸及上周筆者提及的短期指數移動平均線(EMA 7)淡倉開倉位置。

隨後，再傳出有恒大美元債券持有人未能如期收到利息，而恒大又沒有出來清晰交代事件，結果恒大債務危機繼續拖累港股表現。值得留意，內地開始加大力度封殺虛擬貨幣，如果未來虛擬貨幣急插，有機會進一步影響資金流入環球股市。

另一方面，美國10年債息急漲、內地經濟增長放緩、美國收水在即，再加上恒大債務危機及變種病毒這兩個不明朗因素，港股仍然是上升空間有限，下跌機會較大。港股估值雖然便宜，在沒有見底訊號出現之前，避免撈底，筆者仍然維持港股是反覆向下的觀點。

策略上，繼續用短期指數移動平均線(EMA 7)作為開淡倉指標，期指反彈至EMA 7之上，Long Put下月價外1000點恒指期權，如陽燭收市升穿10天簡單移動平均線(SMA 10)，則淡倉止蝕。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明