【瑞通推介】阿里巴巴突抽升　投資者續睇好

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期國債孳息率曾升越1.5厘，道指周一(27日)收報34,869點，升71點或0.2%。恒指周一突破24,500點後沽壓再現，收報24,208點，升16點或0.1%。周二(28日)早段最多升300點，再度上試周一即市高位24,500點，企穩再觀察10天線(24,584點)之阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾30萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,700萬元，反映較多投資者預期大市將回落。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團繼續沿20天線上行，周一曾漲近5%至256.8元，全日收升1.6%於248.4元，錄3連升。周一有逾10億元北水淨買入股份。據報上海多部門約談美團出行等11家網約車平台，並將不定期展開聯合執法行動，不過消息暫時對股價影響不大。美團周二早段升逾3%，高位逼近257元，下一阻力留意100天線約261元。分別有逾390萬元和逾880萬元在周一淨流入其輪證好倉和淡倉。

阿里巴巴周二早段高開逾2%後，升幅擴大至超過5%，曾高見150元之上，此高位亦是目前10天線的位置。資金即市追入其好倉望其股價再回升，另外引伸波幅回落約1個波幅點子。

小米集團周一曾挫5.9%，低見20.8元的半年低位，全日跌幅收窄至1.6%，報21.75元。據報道小米正聘請獨立的第三方專家評估立陶宛關於其手機帶有審查功能的指控。同時德國已就小米等中國手機存在安全漏洞的指控啟動相關調查。另外，華為創辦人任正非女兒獲釋回國，小米在手機市場或面對更多挑戰。小米周一斥近1.5億元回購股份、以及公布新手機系列後，股價周二早段先好淡爭持，其後升1%，升穿22元水平。周一有近4.4億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，分別有逾530萬元和逾350萬元淨流入其好倉和淡倉。

銀保監表示，內險可通過特殊目的公司在香港發行巨災債券。周一窄幅上落的新華保險平收於22.5元，周二早段繼續窄幅，守22元。其輪證好倉周一錄近20萬元淨流出。

計劃回歸A股的中國海洋石油，周一曾飆近7%，衝上8.63元，創近3個月新高，全日維持5.1%的升幅，收8.48元，是表現最佳藍籌，成交亦顯著增加。有券商估算中海油A股每股發行價至少為13.46元人民幣，較H股有顯著溢價，把中海油A股IPO價格視為中海油H股價重估的基準，配合國際油價隔晚收升近2%，中海油周二早段再升逾2%，升抵8.7元，暫連續4日造好。周一有約490萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。

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