【高盛推介】美團連升4日 資金積極部署淡倉
2021年09月28日 11:00
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周四(23日)起重上240港元收市並連升，當中周一(27日)升約1.6%，周二(28日)早段繼續上升，開市隨即突破250元水平，及後升幅擴大，最高見256.8元。最新報254.2元，升約2.3%，為連續第4日上升，累計至今升逾10%。
有報道指上海多個部門對上海網約車平台開展聯合約談，通報本年度執法開展情況並部署下一階段工作。早前有報道引述消息，指美團關聯公司北京三快科技新增「美團收錢」商標申請信息，國際分類涉及設計研究、廣告銷售。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，過去3個交易日共錄得約3,160萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約2,370萬元，而周一流入熊證的資金則有約350萬元，並集中在270至290元收回價的產品。
好倉方面，可見牛證於周一獲資金轉向流入，有約490萬元，並較集中在235元以上收回價的貼牛。
觀察港股通資金流向，則見近期北水買入美團，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約26.3億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(26026)。貼價選擇可留意年期約2個月的美團購證(23012)。牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛證(52000)，與現價有約14元收回距離。近牛選擇可留意美團牛證(69122)，與現價有約19元收回距離。
美團購證26026，行使價300元，2021年12月7日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。
美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。
美團牛證52000，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，市場上首3高槓桿之一貼牛。
美團牛證69122，收回價235元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團沽證(11689)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值美團沽證(25435)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(60242)，與現價有約26元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊證(50283)，與現價有約36元收回距離。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
美團沽證25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.3倍，價外、低面值。
美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。