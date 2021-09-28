【高盛推介】美團連升4日　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周四(23日)起重上240港元收市並連升，當中周一(27日)升約1.6%，周二(28日)早段繼續上升，開市隨即突破250元水平，及後升幅擴大，最高見256.8元。最新報254.2元，升約2.3%，為連續第4日上升，累計至今升逾10%。

有報道指上海多個部門對上海網約車平台開展聯合約談，通報本年度執法開展情況並部署下一階段工作。早前有報道引述消息，指美團關聯公司北京三快科技新增「美團收錢」商標申請信息，國際分類涉及設計研究、廣告銷售。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，過去3個交易日共錄得約3,160萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約2,370萬元，而周一流入熊證的資金則有約350萬元，並集中在270至290元收回價的產品。

好倉方面，可見牛證於周一獲資金轉向流入，有約490萬元，並較集中在235元以上收回價的貼牛。

觀察港股通資金流向，則見近期北水買入美團，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約26.3億元。

美團購證26026，行使價300元，2021年12月7日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

美團牛證52000，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，市場上首3高槓桿之一貼牛。

美團牛證69122，收回價235元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。

美團沽證25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.3倍，價外、低面值。

美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊證50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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