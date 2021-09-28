金管局：中小企受到疫情打擊尤其嚴重

香港金融管理局總裁余偉文出席《香港銀行家峰會2021》時表示，過去18個月疫情對全球經濟帶來前所未有的挑戰，與大型企業相比，中小企更容易受現金緊縮和業務萎縮的影響，而香港推出的一系列企業及個人援助計劃，涉及總金額已超過9,000億元。

他指，疫情衍生的封鎖和社交距離對各個行業影響不一，儘管有助部分行業加速數碼化進程，惟同時對零售、餐飲和旅遊業等帶來營運壓力，中小企受到的打擊尤其嚴重，若處理不當，防禦性較低的客戶在重要的基本金融服務，例如貸款會被退出。

他稱，由於銀行缺乏可靠和及時的財務數據評估中小企還款能力，中小企在沒有足夠抵押品的情況下難以獲得銀行融資，對此金管局一直鼓勵銀行、分支機構接受數碼化轉型。惟他提醒，建立智能金融系統始終存在風險，銀行及金融機構需透過嚴格驗證和測試，以妥善管理相關風險。

另外，他指出金融科技及綠色金融人才短缺為全球問題，認為不可持續依賴海外人才，需建立本地人才庫，並應投入更多資源培養銀行從業員的技能，以支持行業未來發展。

滙豐銀行主席王冬勝則表示，時代在變，銀行業界亦需隨之改變，尤其在「綠色」和「金融科技」層面。他稱，在新經濟中，銀行業需與全球公司和不同行業爭奪頂尖人才，而調查顯示，頂尖人才普遍希望與會對社會和環境責任的公司合作。

他續指，銀行客戶對數碼化服務需求日益增長，客戶曾對約5至6秒的交易時間感到滿意，現在卻可在不到一秒時間內執行，因此打造金融科技熱點同樣重要，而香港在此方面有獨特優勢。