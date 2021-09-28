【高盛推介】騰訊再突破470元 資金部署淡倉
2021年09月28日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(27日)反彈，收市升約1%，周二(28日)早段繼續上升。早上高開約0.5%後突破470港元水平，最高見476.2元，為過去兩周高位。最新報474.2元，升約2.1%。
據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所再回購22萬股，涉資約1.02億元，而本年至今騰訊已累計購回490.18萬股。有報道指阿里巴巴旗下多個應用已陸續接入騰訊旗下微信支付，阿里並表示未來將繼續與其他平台合作。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁高部署淡倉，錄得約1,080萬元。當中認沽證佔約730萬元，為周一最多資金流入的認股證相關資產。熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約350萬元，並較集中在500元收回區域的產品。
好倉方面，則見周一部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至430元以上收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見港股通在早前假期後重開，北水持續買入騰訊，錄得連續多日資金淨買入，當中周一有約19.9億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(22448)。低面值選擇可留意屬中長期的騰訊購證(17244)。牛證方面可留意屬市場上換股比率500兌1中最貼價的新上市騰訊牛證(51963)，與現價有約14元收回距離。遠牛選擇可留意騰訊牛證(60817)，與現價有約34元收回距離。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
騰訊購證17244，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、中長期。
騰訊牛證51963，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率25.1倍，新上市、市場上最貼價500兌1牛證。
騰訊牛證60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽證(24338)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽證(24068)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(52984)，與現價有約36元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(55288)，與現價有約56元收回距離。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
騰訊熊證52984，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證55288，收回價530元，行使價533元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，近56元收回距離遠熊。
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