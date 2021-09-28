【高盛推介】騰訊再突破470元　資金部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(27日)反彈，收市升約1%，周二(28日)早段繼續上升。早上高開約0.5%後突破470港元水平，最高見476.2元，為過去兩周高位。最新報474.2元，升約2.1%。

據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所再回購22萬股，涉資約1.02億元，而本年至今騰訊已累計購回490.18萬股。有報道指阿里巴巴旗下多個應用已陸續接入騰訊旗下微信支付，阿里並表示未來將繼續與其他平台合作。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁高部署淡倉，錄得約1,080萬元。當中認沽證佔約730萬元，為周一最多資金流入的認股證相關資產。熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約350萬元，並較集中在500元收回區域的產品。

好倉方面，則見周一部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至430元以上收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見港股通在早前假期後重開，北水持續買入騰訊，錄得連續多日資金淨買入，當中周一有約19.9億元。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

騰訊購證17244，行使價500.55元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、中長期。

騰訊牛證51963，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率25.1倍，新上市、市場上最貼價500兌1牛證。

騰訊牛證60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

騰訊熊證52984，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證55288，收回價530元，行使價533元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，近56元收回距離遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。