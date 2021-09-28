瑞銀財管：看好股市前景　醫療保健行業具增長潛力

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表《第四季展望：市場創新高之際如何布局》報告，預計第四季增長將保持強勁且利率維持低位，股市有望進一步走高，同時認為是時候對股票和收益率策略精挑細選，考慮分散配置於另類投資。報告建議投資者，宜把握醫療保健的長期與短期驅動因素、向淨零碳排放的轉型以及受益於數碼化趨勢的更廣泛長期主題。

報告預計，國內生產總值(GDP)年率增速或許已經觸頂，但受益於消費支出、零售商回補庫存以及貨幣和財政刺激措施，經濟增長仍可能保持較高的水平。這會推動企業獲利持續穩健增長，預計今年全球企業盈餘將增長42%，2022年增長9%。整體而言，報告料這種環境對股票市場有利，尤其是能源和金融類股、美國中型股以及受益於經濟重啟的公司。相比之下，工業、房地產和日常消費等行業的上行空間有限。

對於持有現金或傳統債券但尋求額外收入的投資者，報告建議應考慮其他收益來源，如私募債券、優先級貸款、主動型固定收益、直接房地產和外匯，或採用槓桿及波動率連結策略。原因是2021年債券收益率大幅下降且信用利差收窄，意味着目前公開發行的債券市場機會有限，美國和歐洲的高收益信用債也只有「低收益」潛力，惟認為亞洲前景依然正面。報告認為，尋求分散風險和回報來源的投資者應考慮避險對沖基金和私募市場，以及可能帶來另類回報的結構化投資。

另方面，報告認為，全球醫療保健行業提供了兼具防禦性和長期增長潛力的機會，不僅需求彈性相對較低，其長期結構性驅動因素也頗具吸引力。製藥是該行業中最具防禦性的領域，而醫療科技股最能受益於後疫情時代的復甦趨勢。健康科技和基因療法等轉型主題帶來了長期結構性增長的機會。報告認為投資者應將上述領域全部納入投資組合。