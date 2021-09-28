金管局阮國恒：暫接20間銀行提交理財通業務申請

隨「跨境理財通」細則出爐，香港金融管理局副總裁阮國恒於《香港銀行家峰會2021》上表示，目前已累計收到20間銀行提交理財通業務申請，其中18間同時開展北向及南向業務，餘下兩間預計將先展開「南向通」業務。

他指，相關銀行提供逾100種不同類型的基金產品，債券投資產品逾200個，亦有銀行計劃提供11種外幣存款產品。金管局正評估銀行遞交的申請，處理申請時主要視乎銀行產品、系統以及處理糾紛機制等，相信理財通可如期於10月至11月期間開通。

渣打銀行(香港)行政總裁禤惠儀認為，連接中國和香港市場十分重要，渣打去年任命大灣區行政總裁、建立渣打大灣區中心，並投放1,600名員工應對業務發展。她表示，大灣區為新概念，南向客戶普遍對理財產品多元化感興趣，而香港在相關方面準備充足，預計中港兩地通關後，將進一步刺激區內金融服務及交易。

另外，金管局早前再延長「預先批核還息不還本」計劃，並表示將與行業研究計劃退出方案。阮國恒指，延長計劃後使用率降至2.7%，屬較低水平，惟部份行業仍需計劃支持，例如運輸業等。

他稱，「預先批核還息不還本」計劃已運行兩年，計劃時間愈長，銀行風險管理便愈困難。惟在疫情下，本港銀行信貸狀況良好，住宅按揭貸款質素亦未見明顯惡化趨勢。在準備金方面，即使沒有抵押品價值，銀行準備金覆蓋率仍維持90%。