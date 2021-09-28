研究：疫後全球筆記本電腦出貨量激增18%

台灣媒體引述當地資策會產業情報研究所(MIC)指出，受新冠肺炎疫後新常態生活帶動，估計今年筆記本電腦的總出貨量將達2.38億部，按年增18.6%。在需求持續下，估計明年亦可維持2.3億部的出貨量。MIC表示，雖然教育方面的需求驟減，再加上各地陸續解除封城，令「宅經濟」降溫，惟企業回歸辦公室料可刺激商用換機潮，認為筆記本電腦的需求將維持高企。

MIC認為，明年Chromebook及電競筆電(Gaming Notebook)仍是生產商重要的發展方向。惟上游晶片產能擴展緩慢，疊加智能手機及汽車對晶片的需求，估計筆電零件短缺情況將延續至明年。MIC又指，隨着蘋果公司(Apple Inc.)轉用自家出產的處理器、Arm架構進一步加強下，預期明年英特爾(Intel)處理器的筆電市佔率將首次跌穿7成。

桌面電腦方面，MIC預期今年全部的出貨量將達至8,090萬部，按年增長0.6%，其中一體式電腦(AIO PC)及電競桌面電腦在疫情期間出現逆增長。展望明年，MIC亦估計隨全球陸續解封，企業回歸辦公室將帶動以商用市場為重的桌面機需求，料明年全球出貨量將達約7,915萬部。