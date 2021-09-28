內地限電真相？網傳為助三孩政策順利推行...

中國各地大規模限電，對民眾生活及企業生產造成不便，對經濟增長更是重大打擊。因此，許多人都對限電表示不理解，箇中原因更是眾說紛紜。

正路一點的理由是國際煤價飆升，令發電廠減產降低損失；又如內地為環保推行「能耗雙控」政策，各地為趕減碳進度而限電。至於奇葩是，內地網絡盛傳在生產旺季限電減產，目的是為了輸出通脹，令美國人有錢都買不到東西，引發通脹飆升，影響美元信用從而擊垮美元霸權。

然而最令人啼笑皆非的理由是期望嬰兒潮出現。眾所周知，內地近年人口結構出現危機，高齡化相當嚴重，加上生育率低，人口紅利逐步消失，對內地經濟產生負面影響，因此今年當局推行三孩政策，鼓勵民眾多生育，由此引發整改教育行業、電子遊戲、堅持房住不炒等一系列鼓勵生育的政策。

而限電與嬰兒潮有甚麼關係？事緣近日有篇「1977年紐約大停電，9個月後出現嬰兒潮」的文章截圖，在內地社交網絡上流傳，令人聯想起停電促進生育的可能性。

事實上，該文章是個美麗的誤會。內媒引述資料指，1966年8月10日的《紐約時報》頭版曾刊登《停電9個月後出現嬰兒潮》，報道聲稱，1965年紐約大停電發生的9個月之後，幾家大醫院報告了急劇上升的新生兒數量。

但美國北卡羅萊納大學大學位有研究人員於1970年發表論文，指停電對城市的出生率沒有任何影響。另美國疾病控制及預防中心(CDC)下屬的美國國家衞生統計中心(NCHS)文件發現，紐約於1966年的出生率數據與其他相近年份並無異常。可見，停電與生育率提升是無稽之談。