金管局：央行數碼貨幣省跨境資金轉撥時間及成本

香港金融管理局聯同國際結算銀行(BIS)創新樞紐轄下香港中心(創新樞紐)、泰國中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所及阿拉伯聯合酋長國中央銀行發布報告，闡述「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(mBridge)項目的中期研究成果。

mBridge項目為金管局「金融科技2025」策略其中一項措施，目的是加強就央行數碼貨幣的研究，令香港能就相關的未來發展作好充分準備。透過該項目，金管局進一步開發在較早階段建立的跨境走廊網絡原型，以支援更多種貨幣及接通各地新或傳統的支付系統。

報告指出，經提升後的原型能為參與央行帶來各種好處，包括可管理各自央行數碼貨幣的流動性、監察各自所發行央行數碼貨幣的流量與餘額、提高交易私隱度，以及將某些合規功能自動化。與目前的代理銀行模式相比，原型可大大加快跨境資金轉撥流程及節省成本。

金管局副總裁李達志表示，一直以來，憑着穩健先進的金融基礎建設，香港得以成為成功的國際金融中心。mBridge項目利用香港在全球金融體系現有的優勢及網絡，有助在往後的數碼化進程中保持領先的地位。金管局將繼續與創新樞紐及其他央行密切合作，以擴大及深化是項研究，這亦有助推動全球探索利用央行數碼貨幣推動跨境支付。