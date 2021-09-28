疫情改變消費習慣　調查：76%港人偏向採非接觸式支付

支付技術公司Visa公布一調查結果顯示，本港有80%的受訪消費者表示，新冠肺炎疫情已永久改變其支付方式，而全球平均值為68%；當中，希望減少使用現金的港人有65%，表示有意盡可能使用非接觸式支付的則有76%，分別遠高於全球平均值的43%及60%。

調查指，非接觸式支付漸成為競爭優勢，有48%的受訪者認為，若商戶只提供需要接觸收銀員或共享設備的支付方式，則不會於此類商戶購物，因此，Visa表示，如商戶不接受非接觸式支付，或會增加失去客戶的風險。

然而，受訪小型及微型企業表示，非接觸式支付將帶來全新挑戰，45%的企業認為投資數碼基礎設施的成本最令人擔憂；其次分別是數據私隱及安全及與客戶的交流減少，分別佔44%及37%。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，疫情下及港府的電子消費券計劃帶動下，消費者的習慣行為亦因而改變，而調查亦顯示香港商戶及消費者均以準備好利用電子支付。她指，該公司將繼續以安全為本，為本地商戶及跨境貿易提供所需的支付方案。