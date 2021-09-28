道期跌141點 布油穩企80美元
2021年09月28日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數報93.55；港匯見7.7831；離岸人民幣(CNH)報6.4607；美元兌日圓報111.28；歐元企1.1684，英鎊處1.3673。金價回落至1,740美元。油價續向好，布油報80.18美元的3年高位，紐油報76.2美元。比特幣報41,968美元。道指期貨跌141點。
●市後關注點
-20:30 美國8月商品貿赤
-21:00 美國7月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-22:00 美國9月消費者信心指數
●港股高開高走，恒生指數全日收報24,500點，升291點或1.2%。國企指數收報8,720點，升136點或1.59%；科技指數收報6,231點，升127點或2.09%，主板成交1,474億港元。阿里飆6.342%。https://bit.ly/3CMNURA
●滬綜指升19點，外資連續3日淨買入，多隻電力股漲停。https://bit.ly/39GOwvN
●中國經濟：
-中汽協：首8個月汽車製造業實現利潤增速明顯回落。
-國發委：加大稅收，朝共同富裕目標邁進。
-BitMart：計劃11月底前完成對內地存量用戶清退工作。
-《中國的全面小康》白皮書：去年人均可支配收入達3.2萬人幣。
-傳深圳政府正在調查恒大子公司。
-世銀上調中國經濟增長預測，削東亞和太平洋地區展望。
-高盛下調中國今年GDP增長預測至7.8%。
-8月規模以上工企利潤按年增長10.1%。
●美證交會主席：虛擬貨幣不受監管難有好結果。
●美國天然氣價格飆至7年新高，中遠海能曾升兩成。
●歷來最大投資！福特夥韓企在美國建設電池廠。
●吉利李書福創辦星紀時代進軍手機領域，攻高端市場。
●研究：疫後全球筆記本電腦出貨量激增18%。
●金管局阮國恒：暫接20間銀行提交理財通業務申請。
-金管局：中小企受到疫情打擊尤其嚴重。
-傳香港金管局要求銀行上報對恒大敞口。
●調查：五成香港小微企業計劃投資於數碼及非接觸式支付。
●東涌配電站物業發展共收到35份意向書。
●差估署：8月私宅售價指數結束七連升走勢，按月跌0.15%。