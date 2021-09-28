道期跌141點　布油穩企80美元

美匯指數報93.55；港匯見7.7831；離岸人民幣(CNH)報6.4607；美元兌日圓報111.28；歐元企1.1684，英鎊處1.3673。金價回落至1,740美元。油價續向好，布油報80.18美元的3年高位，紐油報76.2美元。比特幣報41,968美元。道指期貨跌141點。

●市後關注點

-20:30 美國8月商品貿赤

-21:00 美國7月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國9月消費者信心指數

●中國經濟：

-中汽協：首8個月汽車製造業實現利潤增速明顯回落。

-國發委：加大稅收，朝共同富裕目標邁進。

-BitMart：計劃11月底前完成對內地存量用戶清退工作。

-《中國的全面小康》白皮書：去年人均可支配收入達3.2萬人幣。

-傳深圳政府正在調查恒大子公司。

-世銀上調中國經濟增長預測，削東亞和太平洋地區展望。

-高盛下調中國今年GDP增長預測至7.8%。

-8月規模以上工企利潤按年增長10.1%。

●美證交會主席：虛擬貨幣不受監管難有好結果。

●美國天然氣價格飆至7年新高，中遠海能曾升兩成。

●歷來最大投資！福特夥韓企在美國建設電池廠。

●吉利李書福創辦星紀時代進軍手機領域，攻高端市場。

●研究：疫後全球筆記本電腦出貨量激增18%。

●金管局阮國恒：暫接20間銀行提交理財通業務申請。

-金管局：中小企受到疫情打擊尤其嚴重。

-傳香港金管局要求銀行上報對恒大敞口。

●調查：五成香港小微企業計劃投資於數碼及非接觸式支付。

●東涌配電站物業發展共收到35份意向書。

●差估署：8月私宅售價指數結束七連升走勢，按月跌0.15%。