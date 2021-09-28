畢馬威料全年新股集資額5000億元　創歷史新高

儘管近月新股市場驟冷，但會計師行畢馬威仍然看好全年香港新股市場，指首三季度集資總額創同期歷史新高，達2,885億港元，上市宗數合計73宗。目前有超過200家公司正排隊上市，料全年新股集資額或創歷史新高，達5,000億港元，為全城「最牛」預測。

香港繼續成為中資概念股回歸的首選市場，第三季在港雙重上市的2家電動車製造商共集資295億港元，佔首三季集資額10%。另外，本港新股市場首十大新股中，有4家為內地科技公司。該行認為，這顯示出中資科企仍為新股市場的動力，中概股來港上市有助擴大投資者基礎、降低市場風險，預期將有更多在美國上市的內地公司赴港上市。

畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港聯交所早前就引入SPAC上市機制進行市場諮詢，可見香港為增強資本市場的競爭力和吸引力所作出的持續努力，認為SPAC有望成為吸引中國及其他地區高增長、創新及新經濟企業的籌資渠道。

據該行統計，今年全球市場首三季的新股集資額達3,300億美元，創5年來新高，其中2,114億美元來自美股、港股和A股，反映這三地市場繼續引領全球新股市場。科技、媒體及電訊業(TMT)、工業市場和醫療保健及生命科學仍然是全球新股市場的主要推動力，佔美國、香港和A股市場集資總額69%以上。畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，在主要經濟體環境改善和流動性充裕的情況下，市場氣氛保持強勢。目前美股、港股和A股市場有充足的上市申請數量，預計今年餘下時間全球新股市場仍將保持活躍。

A股市場方面，受惠上海科創板和深圳創業板受追捧，A股新股市場首三季集資額亦創歷史新高。上市宗數合計382宗，合共集資4,089億元人民幣。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，深化新三板改革及設立主要為創新性中小企服務的北京證券交易所，展示了中國持續完善內地多層次資本市場的決心。