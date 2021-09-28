橋唔怕舊！Apple再遭巴西重罰　竟因推出iPhone 13...

外國媒體報道，巴西監管機構將再次對蘋果公司(Apple Inc.)開出罰單，原因是新款iPhone 13不附帶充電器，對消費者而言意味變相加價。

Apple從去年推出iPhone 12系列開始，就以環保之名不再隨盒附贈充電器和有線耳機EarPods。對此，巴西消費者保護監管機構Procon-SP今年3月對公司處以了近200萬美元的罰款。

Apple今年推出的iPhone 13上延續了其去年的做法，然而萬萬沒想到的是，巴西監管機構也準備再度就此事向蘋果公司「開刀」。據報道，2021年3月開出的約192萬美元罰款是巴西法律允許的最高罰款金額，另外根據規定，罰款後6個月內不能再次進行同類處罰。而現在6個月限期已到，故巴西打算再次採取行動。

Procon-SP執行董事Fernando Capez表示，消費者已經有了這樣的期望即收到智能手機的同時將收到充電器，打破這種慣例意味不合理的價格上漲。

事實上，蘋果公司確實在其官網上表示新款手機不含充電器，但巴西當局認為這還不夠。Capez稱，當地消費者法要求此類信息需要明確提醒，而非低調展示。他還表示，他正在研究一個集體訴訟，以為那些認為蘋果公司應該免費提供充電器的客戶討回公道。