周大福冀至2025財年內地開店擴至逾7000家 市佔達13%

陳世昌表示，由於中國內地7月份零星疫情爆發，影響南京、江蘇及湖南等地的表現，但疫情很快得到控制，7月表現稍跟上預期，8月與9月的表現在預期之內。

談及香港市場表現，執行董事孫志強表示，香港市場8月受惠於消費券推出，同店銷售增長達50%，當中黃金產品表現較佳，接下來第二輪消費券將派發，對首兩周表現有信心，但遊客部分不抱很大期望。

孫續指，對未來一兩年保持審慎樂觀態度，會看重成本控制及提升店舖效益。近期將推出「D-ONE」的珠寶訂製服務，冀提升顧客購物體驗。

目前周大福在港有約80個零售點，他表示，由於香港未有通關時間表，就算通關生意也需時恢復，至於「來港易」計劃實施，短期這半年不會為香港帶來很大優惠，但「當然開好過唔開啦」；公司業務仍主要針對本地客。至於開關店與否，取決於市況、成本控制及業主取態。

對於內地提出共同富裕，對珠寶消費的影響，陳氏認為，當局希望貧富差異收窄，超大型企業扶助、給出生存空間予小型企業，以及社會上有能力的人幫助基層人士；長遠對社會發展甚至零售業正面。周大福目前產品單價為約7,000多元，並非高不可攀，每個家庭也可以消費到，重申對開店計劃有信心。