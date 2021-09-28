香港ESG市場快速增長　有望成全球綠色金融中心之一

近年環境、社會及企業管治(ESG)愈來愈受市場重視，渣打大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝出席活動時表示，香港已經有一個非常完善的綠色、社會與可持續債券市場，並已看到貸款和債券中與可持續發展相關的產品出現了非常快速的增長。

她又指，留意到可持續發展存款、ESG衍生產品和ESG交易的誕生。綠色和可持續金融跨機構督導小組最近成立了碳排放市場工作小組，由香港交易所及證券及期貨事務監察委員會共同擔任主席，相信碳市場的高度誠信將對實現碳中和目標起到關鍵作用。

第六任聯合國環境署執行主任兼聯合國副秘書長Erik Solheim提到，香港有獨特的機會構建成為綠色金融中心，基於本港有良好的法規及基礎設施，亦是一個充滿活力的金融中心。加上市民、企業和政府都朝着同一個方向前進，有絕對信心香港將成為未來最大的全球綠色金融中心之一。

坊間常認為「保護環境及經濟發展」兩者具有衝突，但Erik Solheim認為，在保護地球的同時，亦能實現巨大的經濟增長和發展，並創造數百萬個就業職位，改善人民的生活，例如綠色旅遊、綠色農業、電動交通等，目前已具備相關技術。

香港綠色金融協會主席兼會長及G20綠色金融研究組共同主席馬駿更指出，應對氣候風險已成為世界各國主要央行和金融監管機構的共識。隨着生物多樣性流失加劇，將有損經濟活動和金融穩定，特別是農業、林業和漁業、旅遊、醫藥、房地產、交通運輸等行業將的金融資產將遭受損失，促金融監管部門應該開始關注金融投資活動對生物多樣性損失的影響，以及對金融穩定的影響。