積金評級：9月強積金表現料受恒大負面影響
2021年09月28日 19:43
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積金評級發表報告指，強積金總資產於8月份單月上升1.19%，至1.2萬億元，較7月增加約140.89億元，而強積金總資產於今年首8個月累計上升5.4%。
報告顯示，454萬名強積金成員的平均帳戶結餘在8月上升約3,000元，截至8月底平均帳戶結餘約26.4萬元，平均帳戶結餘於今年首8個月累計上升約9,000元。強積金計劃在8月及今年首8個月累計的淨回報率中位數分別為0.7%和1.8%，而所有強積金計劃於上月的淨回報率均為正數。
報告指出，「海通MPF退休金」在8月份表現最佳，其單月淨回報率為2.1%，並是唯一在3個月內錄得正回報的強積金計劃。「宏利環球精選(強積金)計劃」則為今年首8個月累計表現最佳的強積金計劃，其今年首8個月累計淨回報率為4.8%。
積金評級主席叢川普(Francis Chung)表示，表現最差的強積金計劃在8月份的單月回報表現，較表現最佳的強積金計劃落後7倍。雖然所有強積金計劃於上月的淨回報率均為正數，但由於強積金成員大量投資於香港及內地股票基金，而市場對中國恒大(03333)前景和其對內地經濟之影響的擔憂持續，預計9月強積金表現將會受到負面影響。