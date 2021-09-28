積金評級：9月強積金表現料受恒大負面影響

積金評級發表報告指，強積金總資產於8月份單月上升1.19%，至1.2萬億元，較7月增加約140.89億元，而強積金總資產於今年首8個月累計上升5.4%。

報告顯示，454萬名強積金成員的平均帳戶結餘在8月上升約3,000元，截至8月底平均帳戶結餘約26.4萬元，平均帳戶結餘於今年首8個月累計上升約9,000元。強積金計劃在8月及今年首8個月累計的淨回報率中位數分別為0.7%和1.8%，而所有強積金計劃於上月的淨回報率均為正數。

報告指出，「海通MPF退休金」在8月份表現最佳，其單月淨回報率為2.1%，並是唯一在3個月內錄得正回報的強積金計劃。「宏利環球精選(強積金)計劃」則為今年首8個月累計表現最佳的強積金計劃，其今年首8個月累計淨回報率為4.8%。