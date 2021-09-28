二手盤受捧　將軍澳LP6本月錄20宗買賣

近年入伙新樓二手盤仍受追捧，將軍澳LP6本月暫錄20宗買賣，一房戶剛售685萬元，呎價約21,609元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山兆和軒高層A室，實用面積約333方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價約23,423元，新買家屬於用家，原業主於2004年以163萬元買入，持貨17年帳面獲利617萬元，單位升值約3.79倍。

●西環維壹中層D室，實用面積約1,127方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，近日以56,000元租出，實用呎租約50元，新租客因該盤地段較方便上班，決定承租單位。

●西環曉譽高層D室，實用面積約293方呎，一房間隔，望山景，以750萬元易手，實用呎價約25,597元，新買家屬於用家，原業主於2014年12月以569萬元買入，持貨7年帳面獲利181萬元，單位升值約32%。

●灣仔囍滙2座高層F室，實用面積約438方呎，一房間隔，以1,275萬元連租約易手，實用呎價約29,110元，單位現時以25,000元租出，租金回報約2.4厘，原業主於2015年以980萬元買入單位，持貨6年帳面獲利295萬元，單位升值約30%。

●北角豐昌大廈高層C室，實用面積約356方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價655萬元，放盤1個月，減價25萬元或3.8%，最終獲用家以630萬元承接，實用呎價約17,697元。

●西灣河逸濤灣4座低層B室，實用面積約561方呎，兩房間隔，故獲同區客以月租21,500元承租，實用呎租約38.3元，業主於2004年9月以約335萬元購入上述物業。

●小西灣藍灣半島8座低層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，獲租客以18,800元租入，實用呎租約40.4元，業主於今年6月以794萬購入，即買即放租，按買入價計算，可享近3厘租金回報。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣喜盈中低層A室，實用面積約518方呎，兩房間隔，日前以850萬元沽出，實用呎價約16,409元，原業主於2014年12月以約586.9萬元購入，持貨約7年帳面獲利約263.1萬元，物業升值約45%，屋苑本月至今累錄2宗二手買賣，現時約有20個單位放售，叫價由880萬元起。

●西南九龍匯璽9月暫錄8宗二手買賣，平均實用呎價約24,809元，屋苑2B座低層J室，實用面積約381方呎，「大一房」間隔，望內園景，獲外區用家以895萬元承接，實用呎價約23,491元。

●大角咀亮賢居低層H室，三房間隔，望市區景，實用面積約846方呎，原先以約32,000元放租，其後吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以30,000元租出，實用呎租約35.5元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●土瓜灣迎豐高層H室，一房間隔，實用面積約260方呎，以約14,000元放租1天，即吸引外區客洽詢，議價後減價400元，以13,600元租出，實用呎租約52.3元，新租客為夫婦，故決定承租。

●藍田滙景花園4座低層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價820萬元，現以798萬元易手，實用呎價約14,860元，新買家為新婚客，議價後決定入市自用。

－－－－－－

新界區

●將軍澳LP6本月至今暫錄20宗二手買賣，平均實用呎價約20,337元，其中5座中層E室，實用面積約317方呎，一房間隔，擁露台，最新以685萬元成交，實用呎價約21,609元，原業主於2018年以510萬元買入，持貨滿3年帳面獲利175萬元離場，單位期內升值約34%。

●將軍澳MONTEREY第3座高層F室，實用面積約751方呎，套三房間隔，吸引一直租樓用家承接，成交價1,584萬元，實用呎價約21,092元，原業主於2017年3月以1,192.6萬元購入，是次轉手帳面獲利391.4萬元，升值約33%。

●馬鞍山翠擁華庭11座低層B室，實用面積約765方呎，套三房間隔，日前以918萬元易手，實用呎價約12,000元，原業主於1999年以351萬元購入，持貨22年帳面獲利約567萬元，單位期內升值約1.6倍。

●馬鞍山新港城11期停車場雙號車位，放盤時叫價145萬元，放盤1個月，減價7萬元至138萬元獲買家成交，原業主於2011年9月以31萬元購入，持貨10年至今轉售，車位升值近3.5倍。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層B室，實用面積約541方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價990萬元，減價12萬元，獲買家以978萬元承接，實用呎價約18,078元。

●馬鞍山銀湖・天峰1座低層B室，實用面積約1,594方呎，四房間隔，放盤5個月，原先叫價2,200萬元，減價85萬元，最終獲買家以2,115萬元承接，實用呎價約13,269元。

●沙田第一城9月暫錄約21宗二手買賣，對比上月同期錄約20宗相若，屋苑最新錄12座高層C室，實用面積484方呎，三房間隔，議價後以818萬元易手，實用呎價約16,901元，原業主則於2013年以530萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約288萬元離場，單位期內升值約54%。

●粉嶺居屋嘉盛苑9月暫錄約1宗買賣，屋苑B座中層1室，實用面積約649方呎，三房間隔，開價約485萬元，已補價自由市場以468萬元承接，實用呎價約7,211元，新買家為用家。

●粉嶺囍逸2座中低層C室，實用面積約300方呎，一房間隔，望山景，新近以480萬元易手，實用呎價約16,000元，原業主於2016年6月以約369萬元購入，持貨約5年帳面獲利約111萬元，物業升值約30%。

●上水龍豐花園A座低層1室，實用面積約326方呎，兩房間隔，議價後以423萬元售出，實用呎價約12,975元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市單位自住。

●元朗溱柏、尚悅等年輕上車屋苑，本月各錄得12宗成交，溱柏2座低層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，零議價663萬元沽出，實用呎價約12,701元，新買家為上車客。

●元朗尚悅2座低層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望街景，原先叫價585萬元，經議價後減價8萬元或約1.4%，新近以577萬元沽出，實用呎價約13,545元，屋苑現約有50個單位放售，叫價由530萬元起。

●屯門居屋兆禧苑B座低層9室，實用面積約363方呎，一房間隔，新買家為區內客，表示熟悉該區環境，決定於已補價自由市場以433萬元購入上址自用，實用呎價約11,928元。

●屯門安麗大廈連天台戶，實用面積約283方呎，一房間隔，租客為區內客，考慮單位連天台，有更大活動空間可以使用，遂便決定以9,500元即睇即租，實用呎租約33.6元。

●屯門卓爾居1座高層C室，實用面積約679方呎，套三房間隔，叫價1,050萬元，減價55萬元，以995萬元成交，實用呎價約14,654元，新買家為港島區業主，趁低息環境買樓投資，為資產增值，參考同類型單位市值月租約20,000元計，預計租金回報約2.4厘。

●荃灣海灣花園3座中層D室，實用面積約566方呎，三房間隔，享海景，月租叫價18,500元，議價後微減500元，隨即以18,000元租出，實用呎租約31.8元，新租客為區內家庭。

－－－－－－