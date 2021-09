目標公司Light In The Box Holding Co., Ltd.(蘭亭集勢)為一間於開曼群島註冊成立的有限公司,且於本公告日期為本公司的聯營公司,其股份於紐交所上市,股份代號LITB 。目標公司為一間國際在線零售公司,向140多個國家和地區供應產品,總部位於中國。