鐵路沿線新盤部署10月搶攻市場

鐵路沿線新盤蓄勢待發部署十月搶攻市場，其中中洲置業旗下沙田星凱·堤岸料48小時內上載樓書，另個別一手新盤銷情理想。

●星凱·堤岸料48小時內上載樓書 最快本周開價

再有大型焦點新盤部署推售。中洲置業旗下沙田星凱·堤岸周二(28日)介紹項目賣點及設計特色。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，料48小時內上載樓書，有機會本周開放示範單位及開價。

楊氏指，自周一(27日)開放展示中心後收到逾千查詢，當中四成查詢客人來自新界，九龍及港島各佔三成。至於項目的會所命名為CLUB ARLES，坐擁四大園區，設有逾百項設施，包括24小時健身室、室內多功能運動場、適合不同年齡兒童的玩樂專區等。

中洲置業項目發展總監鄧耿民指，項目提供1,335個單位，4座住宅大樓的坐與坐之間預留有15米間距，增加區內和園林通風。該盤主打一至三房，實用面積由330方呎至950方呎，其中一房約佔3成，兩房佔3成半，三房戶佔約3成，其餘為開放式及特色戶。另項目有7成單位可望城門河景及九肚山景，部分單位享馬場景。

香港鄭中設計事務所香港公司總裁張諾文表示，CLUB ARLES合共兩層，四大園區分別為Six Packs園區、Chill Vibes園區、Kid’s Got Talent園區及The Lawn園區，其中The Lawn園區設約1.5萬方呎綠油油大草坪，讓住戶可體驗戶外露營或野餐樂趣。

●MARINI周日首度開售80個車位

會德豐地產旗下將軍澳日出康城的MARINI、GRAND MARINI及 OCEAN MARINI，三期項目至今共售出1,652個住宅單位，總成交金額約155.7億元。全盤僅餘1伙特色戶待售，為第3B座68樓A室，屬四房兩套間隔，實用面積1,305方呎，內設樓梯直達931方呎天台，望藍塘海峽景。

配合項目落成在即，現推出首批共80個住客車位上述三期的買家優先認購，該批車位定價由210萬元至220萬元不等，總金額約1.71億元。發展商於9月24日至30日期間接受認購登記，本周五(10月1日)進行電腦抽籤及公布結果，並於本周日(10月3日)發售。

●粉嶺高爾夫‧御苑累售417伙 套現逾53億元

一手新盤銷情持續。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示， 位於粉嶺高爾夫球會旁的高爾夫‧御苑至今累售417伙，佔可發售單位460伙約91%，套現逾53億元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，於10月1日至3日經該行購買高爾夫‧御苑一手住宅單位的首3位買家，將可獲贈價值6.8萬港元 傢俬禮券，總值20.4萬港元。他續指，踏入第四季不少新盤部署登場，大市承接氣氛向好，料新一份施政報告公布後，市場對後市走勢更趨明朗，在置業需求及低息環境等利好因素支持下，樓市平穩向好。

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