見頂了？私宅售價七連升斷纜　菁雋急掟貨料錄蝕讓

近月樓市受負面消息拖累，樓價由高位回落。根據差餉物業估價署公布的臨時數據，8月份私人住宅售價指數報397.1點，按月跌約0.15%，並結束7個月連升的局面。各區二手屋苑亦連錄以貼近購入價沽樓的個案，料部分更要蝕使費離場。

該署同時調整7月份售價指數，修正後上調至397.7點，創下歷史新高，與2019年5月的高位396.9點相比，高出約0.2%，但破頂後已見回落。而今年首8個月該指數累升約4.53%。

事實上，中小型單位價格率先下跌，上月實用面積約1,075方呎及以下單位售價指數報399.7點，按月跌約0.2%。該類單位中，面積約752方呎或以下單位的平均呎價全線下挫，當中九龍區面積約431至752方呎單位，按月跌約2.86%至約14,960元。

此外，該區面積431方呎以下細單位，8月平均每方呎售價約15,815元，按月也挫約1.09%，以實用面積約430方呎單位計算，平均售價約680萬元。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒相信，樓價短期受股市及內地經濟表現影響，但低息環境繼續，相信購買力仍可持續至年底，料今年住宅樓價升約8%，但租金回報率會偏低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則稱，隨着內地調控，港股高位回落，物業市場亦出現微調，但樓價跌幅亦只有0.5%的波幅，表現仍堅挺，料新一年施政報告減辣機會不大。

二手樓價有回落趨勢，有個別業主急套現。市場消息透露，屯門納米樓菁雋一個低層單位，實用面積約131方呎，原業主今年初以235萬元購入，市傳當時自付23.5萬元額外印花稅入市，而上址日前再以255萬元轉售，呎價約19,466元，持貨約8個月，帳面升值20萬元，料原業主需蝕使費離場。據了解，是次轉手需付的約15%辣招稅，由新買家支付。

移民業主減價出貨。中原陳耀堂指，屯門豐景園1座中層8室，實用面積約309方呎，兩房改一房設計，原業主因打算移居海外，減價18萬元，獲區內分支家庭以472萬元購入，呎價約15,275元，持貨約3年即沽，帳面僅微賺6萬元。

該行司徒嘉惠稱，何文田皓畋10座低層兩房單位，實用面積約590方呎，開價1,350萬元，剛售1,279萬元，呎價約21,678元，單位約4年只升值約2%。