為打贏晶片戰　美不惜視盟友利益不顧？

力求在科技領域壓抑中國崛起的美國政府為了打好晶片戰，拉攏台積電等掌握最尖端技術的晶片廠商赴美設廠保障本土供應鏈，可是其對這些被視為「盟友」的巨企似乎有欠厚道。據報華府要求各大晶片廠商交出視為機密的供應鏈數據，市場分析指出，這恐怕會損害台積電和三星電子等的議價能力，甚至打擊整個晶片市場的價格，擠壓廠商的利潤空間。

美國商務部長雷蒙多上周四(23日)於白宮舉行的全球半導體峰會上表示，美國政府需要晶片供應鏈的更多資訊，以提高透明性，找出瓶頸所在，解決晶片荒問題。被問到如果廠商不願呈交數據時，美國會怎麼做，她表示：「我們有其他方法，能讓業者交出數據，我希望不要走到這一步，但是若有必要，我們會這麼做」。據了解，美方考慮引用國防生產法(Defense Production Act)，迫使各大廠商屈服。

白宮早前要求全球晶片廠商45日內自願交出數據，晶圓代工大廠如台積電、三星電子等向來不披露客戶及供應商名單，更把庫存、生產良率等生產數據視為機密。有半導體業界高層表示，假如公開良率等生產數據，就等同揭露各廠的技術程度，不利於和客戶議價，會讓晶片廠談判時處於劣勢。

本身是美國晶片「國家隊」主力的英特爾(Intel)日前才為兩座亞利桑那州的先進晶片工舉行破工動工儀式，2月上台後致力重振晶片生產業務的行政總裁蓋爾辛格還興高采烈地還親自操控剷泥機，單從選址已經洋溢向台積電挑戰的味道。市場憂慮台積電等向華府提交的訊息，或兜兜轉轉流向英特爾。

事實上，非美企業因晶片短缺求助於美國時卻遭冷待。南韓媒體報道，三星負責移動業務負責人今年曾兩度前往美國會見晶片供應商，要求增加處理器晶片供應量，惟成效甚微，遠未及預期目標。三星手機今季生產也因為相關晶片短缺受影響，情況更恐延續到第四季。該公司今年初已表示，取消在下半年推出Galaxy Note系列旗艦手機，一改多年來「雙旗艦」的傳統。

不久前成為拜登科技顧問的超微半導體(AMD)行政總裁蘇姿丰則表示，全球晶片短缺的嚴重程度到2022年下半年將有所緩解，警告明年上半年的供應仍可能會非常緊張。開設一座新廠或需時18至24個月，甚至更長時間，而這些投資大約是一年前才開始。

台灣的資策會產業情報研究所預計，今年全球半導體市場規模達5,509億美元，按年大增25.1%。展望明年，預估全球市場規模將增長10.1%至6,065億美元。新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求，但在製造、封測產能滿載之下，預期晶片市場供需失衡要到明年才有機會緩解，未來仍需觀察資料中心、邊緣運算與車用等各類應用市場需求的成長幅度。