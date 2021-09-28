美債息高企　道指挫146點　科技股捱沽

美國國會繼續就撥款和提高債務上限拉鋸，加上10年期美債孳息進一步升至1.55厘，再創3個月新高，兩年期美債孳息更升見0.32厘的18個月新高，美股周二早段偏軟，道指跌146點，至34,722點；標指跌36點，至4,406點；以科技股為主的納指跌186點，至14,783點。

債息上升利好銀行股表現，KBW銀行指數周一大升2.9%，令今年以來漲幅累達37%，勢是1997年以來最勁年度表現。反觀資金從增長股轉投價值股，令科技股受壓。摩根士丹利將網購巨人亞馬遜目標價由4,300美元下調至4,100美元，指出人手增加和工資上升將對該公司構成盈利壓力，亞馬遜股價周一跌0.58%後，周二早段再跌1.74%；蘋果公司(Apple Inc.)和微軟早段均跌逾1%。

福特汽車宣布新建大型電動皮卡車工廠和三座電波廠，股價早段漲升3.5%。

傳默克藥廠接近達成收購同業Acceleron Pharma，後者股價早段漲1.2%。

著名暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)近日再次警告，美股10月將出現「巨大」崩盤，骨牌效應將使房地產與股市一起崩盤，呼籲投資者持有黃金、白銀及比特幣等，並透過現金逢低買入。他還談到美國面臨債務危機，若不提高債務上限，政府可能有停擺風險。